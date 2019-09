Treccine blu | capelli rossi

Il ragazzo dai capelli verdi e il ragazzo con le Treccine blu : La notizia del ragazzo di tredici anni di Scampia che la preside non ha fatto entrare a scuola perché si era presentato con le treccine dipinte di blu è una di quelle storie che, come le giri, c’è sempre un pezzo che non torna, o un perché. A partire dalla preside, che non è per nulla una nostalgica

Scampia - 13enne escluso dalla scuola per le Treccine blu : le taglierà per tornare in aula. Il sottosegretario : “Intervenga il provveditore” : Ha deciso di dare un taglio alle sue treccine blu elettrico per mettere tutti a tacere. Così il ragazzino di 13 anni potrà tornare a scuola dopo che lo scorso venerdì la preside della sua scuola “Ilaria Alpi-Carlo Levi” di Scampia, periferia nord di Napoli, gli ha vietato di entrare in classe a causa della sua colorata acconciatura, in contrasto con il dress code dell’Istituto. Un nuovo look non condiviso dalla famiglia del ragazzo, ...

Scuola - la linea dura della preside di Scampia : "Il 13enne con le Treccine blu resterà fuori dalla classe" : La dirigente della Alpi-Levi: "Mi linciano sui social ma non cambio idea. Per ora, per lui, solo laboratori finché non toglierà le treccine"

Il regolamento della scuola vieta le Treccine blu. L’aggressione della madre alla preside : Ieri il caso: alla scuola Alpi-Levi di Scampia la preside vieta l’ingresso a un ragazzo di 12 anni a causa dei suoi capelli: ha le treccine blu. Oggi il Corriere del Mezzogiorno torna diffusamente sull’argomento con alcune dichiarazioni delle persone e istituzioni coinvolte e la vicenda sembra assumere contorni più nitidi. Innanzitutto emerge l’esistenza di un regolamento che pone limiti di acconciatura e abbigliamento e anche ...