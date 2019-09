Spazio | tutto fa Pil | anche ridurre l’inquinamento luminoso

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Cosa uniscee la crescita del Pil? Nient’altro che le politiche virtuose per la tutela dell’ambiente. È questo il tema affrontato nello studio Light pollution in USA and Europe: the good, the bad and the ugly, in pubblicazione sulla rivista Journal of Environmental Management; gli autori sono Fabio Falchi e Riccardo Furgoni, entrambi docenti di fisica e ricercatori dell’ISTIL, già noti per aver pubblicato nel 2016 “The New World Atlas of Artificial Nighy Sky Brighness”, ovvero l’Atlante delnel mondo. I dati di flusso– riporta Global Science – sono stati ottenuti dal satellite Suomi NPP (Nasa-Noaa) utilizzando il sensore a bordo VIIRS mentre la mascheratura necessaria per l’eliminazione delle luci stabili (aurore boreali, incendi, etc) è stata ottenuta dal satellite DMSP (Dipartimento della Difesa USA). Lo studio ...

