Sanitò | Palermo | all’Ismett asportato tumore al fegato di 8 chili in una giovane donna

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019), 17 set. (AdnKronos) – Per anni aveva girato centri specialistici del nord e del centro del Paese, ma non era riuscita a liberarsi di quel gigantescoalche le rendeva la vita impossibile. Lamadre di Termini Imerese alla fine è giunta all’Ismett didove è stata sottoposta ad un intervento di resezione epatica per rimuovere quella massa di 35 centimetri di larghezza e del peso di 8. Ora lasta bene ed è stata dimessa nove giorni dopo l’intervento, ha comunicato il professor Salvatore Gruttadauria, direttore del Dipartimento per la Cura e lo Studio delle Patologie Addominali e dei Trapianti Addominali.Sono 1300 le resezioni epatiche eseguite complessivamente in ISMETT, con una media di cento resezioni l’anno nell’ultimo biennio. ‘La resezione epatica, che è la prima opzione di cura per numerosi ...