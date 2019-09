Renzi lascia finalmente il Pd | ecco perché sarà davvero un bene per tutti

Matteo Renzi lascia il Pd - è scissione anche tra i renziani : un clamoroso "divorzio in famiglia" : La scissione di Matteo Renzi dal Pd separa anche per la prima volta le due anime del "Renzismo": quella soft incarnata da Base riformista, corrente guidata da Luca Lotti e Lorenzo Guerini, e quella turbo rappresentata da Sempre Avanti, del duo Roberto Giachetti (che lunedì ha annunciato le sue dimis

Renzi lascia il Pd : «È ora di costruire una casa nuova» : Spiega l’ex premier: «Dopo sette anni di fuoco amico penso si debba prendere atto che i nostri valori, le nostre idee, i nostri sogni non possono essere tutti i giorni oggetto di litigi interni».

Matteo Renzi lascia il Pd e dice : "Sarà un bene per tutti. anche per Conte" : Renzi ha deciso, lascia il Pd: “I gruppi autonomi nasceranno già questa settimana. E saranno un bene per tutti: Zingaretti non avrà più l'alibi di dire che non controlla i gruppi pd perché saranno “deRenzizzati”. E per il governo probabilmente si allargherà la base del consenso parlamentare, l'ho detto anche a Conte”. In un'ampia intervista a la Repubblica l'ex premier e segretario del Pd annuncia la scelta di dar vita ad un'altra formazione ...

Partito Democratico - Renzi potrebbe lasciare : 'Ne parleremo alla Leopolda' : In bilico la permanenza di Matteo Renzi nel Partito Democratico. Secondo alcune delle fonti Renziane, l'ex presidente del Consiglio dei Ministri sarebbe pronto a formare un nuovo Partito che andrebbe a sostenere maggiormente il nuovo governo e non a distruggerlo. Ma Renzi, non ha ancora confermato le indiscrezioni che arrivano dalla cabina di regia dei democratici e annuncia che l'argomento sarà affrontato durante la Leopolda, fissata dal 18 al ...

Pd - Franceschini a Renzi : “Non lasciare il partito”. Lui : “Parlerò alla Leopolda”. Calenda : “Se ne vanno dopo aver occupato posti” : Il conto alla rovescia è iniziato: per sapere come sarà il futuro assetto del Partito democratico bisognerà aspettare domenica 20 ottobre, giorno di chiusura della Leopolda a Firenze. Solo allora si capirà se Matteo Renzi ha davvero intenzione di lasciare il Pd e fondare un suo partito, magari con la nascita di gruppi parlamentari autonomi. I giornali, in particolar modo il Corriere della Sera, danno l’operazione ormai per fatta: c’è ...

Matteo Renzi marca a uomo Matteo Salvini : appena il leghista finisce di parlare lascia il Senato : Una marcatura a uomo, strettissima, quella di Matteo Renzi su Matteo Salvini. Quella del piddino primo artefice dell'inciucio con il M5s: proprio lui, primo nemico dei grillini e che dei grillini ha fatto i suoi primi avversari. Ma tant'è, il resto è storia. Storia un po' storta e in divenire in aul

Renzi : “Nascerà una forza di centro - magari più di una. Io? Ormai solo un osservatore”. Sole 24 Ore : “A settembre pronto a lasciare Pd” : Per Matteo Renzi “nascerà una forza di centro, su questo non ci sono dubbi”. Mentre a Roma l’ipotesi di crisi di governo si fa strada, o almeno si inizia a parlare con insistenza di rimpasto, l’ex segretario Pd e ora senatore semplice riapre le ferite che lacerano da mesi il suo partito. In un colloquio a La Stampa, avvenuto prima del voto sulla Tav delle scorse ore, a chi gli chiede se sarà uno dei tessitori di questa ...