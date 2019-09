Quirinale | Mattarella riceve Presidente Malta

Sergio Mattarella e le elezioni del Csm : toghe - lo spettro dell'inciucio Pd-M5s all'ombra del Quirinale : La trattativa sul Csm come quella tra Pd e M5s, all'ombra di Sergio Mattarella . Lo scandalo toghe scoppiato con l'arresto del magistrato Luca Palamara ha aperto tra i veleni politici la campagna per l'elezione di due membri del Consiglio Superiore della Magistratura, sostituti dei dimissionari coinv

Quirinale : Mattarella riceve 4 nuovi ambasciatori - presente Di Maio : Roma, 6 set. (AdnKronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha ricevuto questa mattina al Quirinale , in separate udienze, per la presentazione delle Lettere Credenziali, i nuovi ambasciatori : Pia Rantala-Engberg, Repubblica di Finlandia; Andrew W. Kronyahn, Repubblica di Liberia; Youssef Balla, Regno del Marocco; Toma? Kunstelj, Repubblica di Slovenia. Era presente agli incontri il Ministro degli Affari Esteri e ...

Conte a colloquio con Mattarella al Quirinale : Gualtieri all'Economia - Lamorgese all'Interno : Dopo il via libera con il voto su Rousseau, il presidente incaricato sta definendo la squadra dei ministri. L’imminente nascita del nuovo governo è stata accolta con fiducia dai mercati: lo spread ha aperto a 150 punti base. Delrio: «Non sarò ministro»

Governo - Conte a colloquio con Mattarella al Quirinale : Dopo il via libera con il voto su Rousseau, il presidente incaricato sta definendo la squadra dei ministri. L’imminente nascita del nuovo Governo è stata accolta con fiducia dai mercati: lo spread ha aperto a 150 punti base. Delrio: «Non sarò ministro»

Conte al Quirinale - con Mattarella sceglierà i nuovi ministri : la diretta : Il premier incaricato Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale per sciogliere la riserva. Il capo dello Stato vaglierà insieme...

Conte da Mattarella al Quirinale - la voce clamorosa : "Pronto anche a rinunciare" : E' un incontro che non era in agenda e che ora preoccupa qualcuno alla luce delle difficoltà emerse nella trattativa tra Pd...

In corso colloquio al Quirinale tra Conte e Mattarella : Secondo quanto si apprende, è in corso al Quirinale un colloquio tra il Capo dello Stato Sergio Mattarella e il premier incaricato Giuseppe Conte

Incarico governo Mattarella : Conte al Quirinale - tutto l’iter di formazione : Incarico governo Mattarella: Conte al Quirinale, tutto l’iter di formazione Questa mattina, 29 agosto, Giuseppe Conte ha ricevuto formalmente l’Incarico dal presidente della Repubblica di formare un nuovo governo. Com’è prassi, Conte ha accettato ma con riserva. Ciò non è affatto un evento eccezionale, al contrario. In questa fase politica, il primo ministro incaricato (in questo caso, corrispondente al premier uscente) avvia ...