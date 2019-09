Partito Renzi | chi sono i principali esponenti e numero parlamentari

Matteo Renzi a Porta a porta rivela a Bruno Vespa il nome del suo Partito : "Si chiamerà Italia Viva" : "Io voglio molto bene al popolo del Pd. Per sette anni ho cercato disperatamente, giorno dopo giorno, di dedicare loro la mia esperienza politica, dopo di che, le polemiche, le divisioni e i litigi erano la quotidianità". Matteo Renzi, ospite di Bruno Vespa a porta a porta su Raiuno, dice che "il pa

Matteo Renzi lascia il Pd e fonda un nuovo Partito. Conte ora può stare sereno (davvero) : di Andrea Taffi Matteo Renzi lascia il Pd e fonda un nuovo partito. È un bene o un male per il Partito democratico e per il governo Conte 2? La sua, quella di Renzi, è stata una idiozia politica oppure la punta di diamante di una strategia da autentico genio della politica? C’è chi a queste domande risponde di sì, chi di no. Ma, ovviamente, nessuno può saperlo adesso. Stando ai fatti, Nicola Zingaretti dovrebbe cominciare a fare il ...

Cosa sappiamo di 'Italia Viva' - il nuovo Partito lanciato da Renzi : Si chiamerà 'Italia Viva' e l'obiettivo "è non fare una Cosa politichese e antipatica, noiosa" dice Matteo Renzi presentando a Bruno Vespa prima della registrazione della puntata di Porta a Porta il nuovo partito nato dalla scissione nel Pd. "Vogliamo parlare a quella gente che ha voglia di tonare a credere nella politica", ha detto l'ex segretario Dem ed ex premier, "io voglio molto bene al popolo del Pd. Per sette anni ho ...

Il nome del nuovo Partito di Renzi sarà "Italia Viva" : "Il nome della nostra nuova sfida sarà 'Italia Viva'". Lo ha detto Matteo Renzi, arrivando a Porta Porta, conversando con Bruno Vespa. "Il tema è non fare una cosa politichese e antipatica, noiosa. Vogliamo parlare a quella gente che ha voglia di tonare a credere nella politica", ha detto Renzi conversando con Vespa. "Io voglio molto bene al popolo del Pd. Per sette anni ho cercato disperatamente, giorno dopo giorno, di dedicare ...

Pd - Calenda : “Comportamento Renzi ondivago. Governo più fragile - sarà problema per il Partito” : “Non me la spiego. Perché io sono andato via dal Pd per rispettare la promessa fatta agli elettori. Viceversa Matteo Renzi ha contribuito in modo determinante a costruire questo Governo. Ha detto prima ‘mai coi 5 stelle’, poi ‘sì coi 5 stelle’, poi ‘sono al Governo non farò scissioni’, poi ha fatto la scissione. Insomma mi sembra un comportamento che definirei, in modo clemente, come ondivago”. ...

Pd : Fassino - ‘scelta Renzi non fondata - rischi per Partito e maggioranza’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Non ho trovato fin qui ragioni fondate e serie che giustifichino la scelta di Renzi e di alcuni parlamentari di abbandonare il Pd”. Lo afferma Piero Fassino, della Direzione del PD. “Se la motivazione è allargare il consenso al campo democratico, ricordo -aggiunge- che questa è stata ed è la ragione fondativa del Pd che, unendo culture e esperienze diverse, si è data un identità ...

Pd - Renzi : “Scissione? Partito non è in grado di rispondere alle esigenze di cambiamento” : “La vicenda è molto semplice: abbiamo bisogno non di collegare questa storia con la vicenda dei ministri e del governo. Abbiamo bisogno di restituire la passione e la gioia alla politica. Un modello novecentesco di Partito come quello che noi abbiamo dentro al Pd non è nelle condizioni di rispondere al meglio alle esigenze di cambiamento della politica”. Lo ha detto Matteo Renzi ai cronisti che lo interpellavano sulla decisione di ...

Pd : Miceli - 'Resto nel Partito - scelta Renzi incomprensibile' (2) : (AdnKronos) - In Transatlantico sono tanti i dem rimasti sorpresi, anche se la decisione era nell'aria. "Da anni - sottolinea Miceli - si parla di Matteo (Renzi ndr) che si fa il suo partito, il suo movimento, ma non era mai successo. Ieri invece è accaduto". Sui numeri il deputato dem non si sbilan

Pd : Miceli - 'Resto nel Partito - scelta Renzi incomprensibile' : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - "Mi hanno ritirato il kit del pensiero Renziano", dice scherzando il deputato siciliano del Pd Carmelo Miceli commentando con l'Adnkronos la scissione annunciata ieri da Matteo Renzi. Miceli resta nel partito democratico e della sua decisione è assolutamente convinto.

Nasce il Partito di Renzi - trattative e tormenti nel Pd. Le perplessità di Conte : Un conto e' avere un manipolo di senatori a palazzo Madama, un altro e' tentare di aumentare i numeri mettendo in difficolta' il gruppo. Il progetto di Matteo Renzi e' ufficialmente partito ma il modo della separazione che verra' sancita nei prossimi giorni e' motivo di forte attrito perfino tra i fedelissimi del senatore di Firenze. In un primo momento l'ex premier sembrava intenzionato prima ad uscire da solo dal partito, poi a portare con se' ...