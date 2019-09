Fonte : scienze.fanpage

(Di martedì 17 settembre 2019) Grazie alle analisi genetiche condotte su vari esemplari presenti in natura e campioni museali, un team di ricerca internazionale ha determinato che esistono tredi salamandre giganti cinesi. Fino ad oggi si riteneva che ne vivesse solo una, Andrias davidianus, in pericolo critico di estinzione. Una delle nuoveè considerata l'anfibio piùdel mondo.

ZerounoTv : Nuova specie di salamandra gigante scoperta in Cina: è grande come un uomo e a rischio estinzione… - abbicuradite1 : Una nuova specie di volatile o di capretta??? - Aldo_Carta : Natura meravigliosa, 33 specie animali che potete trovare soltanto in Sardegna - Foto - la Nuova Sardegna -