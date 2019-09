Lutero ”cattolico”? Nemmeno per idea

Fonte : preghiamoinsieme

(Di martedì 17 settembre 2019) di Tommaso RicciIntervista a Theobald Beer, 81 anni, sacerdote cattolico, autore di un libro che rivoluziona le tesi correnti su. Sfatati molti luoghi comuni: il monaco di Wittenberg disprezza Agostino, non è occamista, è contraddetto da Melantone. Ma il vero problema è la sua lacunosa cristologiaDa «Trenta Giorni», anno I, n. 4, giugno 1983, pp. 56-58Il trono di Joseph Lortz e dei suoi discepoli, tra cui eminenti professori come Erwin Iserloh e Peter Manns, inizia a vacillare? La loro interpretazione di, per decenni considerata la migliore in campo cattolico, sta subendo forti critiche da parte di nuovi ed inesplorati filoni di ricerca. Un libro in particolare ha messo a soqquadro l’intero ambiente dei «luteranologi» suscitando le ire della scuola lortziana: si tratta di «Der fröhliche Wechsel und Streit», «Il gaio commercio e litigio», uscito nella Germania orientale ...

