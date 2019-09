La partita di Renzi è aperta Chi andrà a giocare?

Fonte : agi

(Di martedì 17 settembre 2019) Un conto è avere un manipolo di senatori a palazzo Madama, un altro è tentare di aumentare i numeri mettendo in difficoltà il gruppo. Il progetto di Matteo Renzi è ufficialmente partito ma il modo della separazione che verrà sancita nei prossimi giorni è motivo di forte attrito perfino tra i fedelissimi del senatore di Firenze. In un primo momento l'ex premier sembrava intenzionato prima ad uscire da solo dal partito, poi a portare con sé solo alcuni esponenti a lui vicini. Ora però, dopo aver accelerato i tempi, anche in risposta alle reazioni arrivate da più parti, il tentativo in atto sarebbe quello di una prova muscolare. L'obiettivo al Senato non è il gruppo misto e magari neanche arrivare ai dieci senatori utili per costituire un gruppo, contando perà sull'appoggio di Nencini per il simbolo (appoggio che non è ancora certo). ...

