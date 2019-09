La Juve è prima in classifica | delle curve 4 0

Juventus - Del Piero non ha dubbi : “prima o poi la Champions arriverà. Dybala? Guai a perdere quel talento” : L’ex giocatore della Juventus ha fatto il punto sull’attuale stagione, soffermandosi sul sogno Champions e su Dybala Il digiuno europeo della Juventus diventa di anno in anno sempre più pesante, sono infatti ben 23 quelli trascorsi dall’ultimo trionfo, un tempo davvero troppo lungo per un club come quello bianconero. AFP/LaPresse Ogni stagione sembra sempre quella giusta, prima del brusco risveglio che ormai ciclicamente ...

Le rose di calcio più costose - la TOP TEN : comanda il City - Juve prima tra le italiane : Il noto sito Transfermarkt ha stilato la graduatoria delle rose di calcio più costose confrontando il costo complessivo delle rose delle squadre con il valore attuale della rosa stessa. comanda la classifica il Manchester City con 956 milioni investiti e un valore attuale stimato sui quasi 1,3 miliardi di euro. Al secondo posto il Paris Saint-Germain con 818 milioni di investimenti per una rosa da 1,06 miliardi. Nella top 10 anche la ...

Fiorentina arrembante e sprecona - Juventus bloccata : pari senza emozioni al Franchi - la prima di Sarri è un flop : Uno 0-0 senza emozioni è il risultato di Fiorentina-Juventus: Viola arrembante ma imprecisa sotto porta, bianconeri fiacchi e senza grandi idee. La prima in panchina di Sarri è un flop Tanta adrenalina per un nuovo capitolo di Fiorentina-Juventus, una delle rivalità più accese del campionato di Serie A, partita che solitamente regala grande spettacolo ma… non questa volta. Dopo 90 minuti giocati in maniera tutt’altro che ...

Juve - alla prima di Sarri è 0-0 nel vento di Firenze : Costa e Pjanic ko : Pareggio senza reti nel primo anticipo della 3a giornata di Serie A: Fiorentina-Juventus 0-0. Al Franchi di Firenze il debutto sulla panchina bianconera di Sarri non è andato nel migliore dei modi con la Fiorentina più volte vicina al gol e fermata nel primo tempo dalla traversa di Chiesa e da un errore di Dalbert. Bianconeri in difficoltà e costretti a tre cambi per problemi fisici, ma la difesa ha retto anche nella ripresa.

Ingaggi Serie A - Napoli quinto - Juventus prima col triplo : le cifre [GRAFICO] : Ingaggi Serie A, Napoli quinto, Juventus prima davanti a Inter, Roma e Milan. Queste le cifre pubblicate in un grafico dalla Gazzetta dello Sport Ingaggi Serie A, Napoli quinto, Juventus prima davanti a Inter, Roma e Milan. Queste le cifre pubblicate in un grafico dalla Gazzetta dello Sport. Il club azzurro sfonda il muro dei cento milioni per gli stipendi. Secondo i calcoli della rosea, gli Ingaggi dellevsquadre del campionato italiano ...

Calciomercato Juventus - Savic prima scelta : possibili nuovi assalti tra gennaio e giugno : Il Calciomercato della Juventus non si ferma. Conclusa tra grandi colpi e poche uscite la finestra estiva, si inizia già a pensare al 2020. Paratici mette nel mirino altri giocatori in scadenza, elenco da cui i bianconeri hanno sempre pescato con grande profitto. Gli ultimi sono stati Ramsey e Rabiot, appena arrivati, ma la lista è lunga e comprende anche Pirlo ed Emre Can tra gli altri. La Vecchia Signora sta verificando alcuni profili, tra cui ...

Juventus - prima lo sfogo e poi la retromarcia : Emre Can si pente e ritratta sui social : Il centrocampista tedesco si era sfogato questa mattina dopo l’esclusione dalla lista Champions, prima di fare dietrofront nel pomeriggio su Twitter Emre Can torna sui suoi passi e, dopo lo sfogo di questa mattina arrivato dal ritiro della sua Nazionale, ha ritrattato sui social nel pomeriggio, stemperando i toni in seguito alla sua esclusione dalla lista Champions League della Juventus. Fabio Ferrari/LaPresse “Mi era stato ...

Emre Can fuori da lista Champions Juventus/ "A saperlo prima sarei andato via" : Emre Can fuori dalla lista Champions League. Il nazionale tedesco è una furia: "A saperlo prima non sarei rimasto, parlerà con i vertici"

Pazza Juve : prima schianta il Napoli - poi si fa raggiungere e festeggia con Koulibaly : La sensazione che questo campionato potesse essere il sequel Juventino di quello passato è stata grande e grossa fino a quando non c'è stato un crollo, uno schianto fisico che ha consentito al Napoli, sotto di tre gol, di rimontare in scioltezza, quasi che tutto fosse evaporato all'improvviso. Da no

Champions League - sorteggi LIVE : Juventus in prima fascia : Finalmente torna la Champions League. Quattro le italiane con Juventus, Napoli, Atalanta e Inter pronte a scoprire le avversarie nei gironi della principale competizione europea. Ci sarà anche Cristiano Ronaldo della Juventus. Il portoghese è il candidato per il premio della UEFA come miglior giocatore. sorteggi: bianconeri in prima fascia, poi Napoli, Inter e Atalanta Partiranno alle ore 18 i sorteggi della UEFA Champions League. Come sempre la ...

Serie A - l’analisi della prima giornata : è ancora la Juve di Allegri - bene l’Inter ma è il Napoli ad entusiasmare : Si è conclusa ieri la prima giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante che ha già portato importanti indicazioni, è già il momento di effettuare un primo bilancio. Il turno si è aperto con il successo della Juventus sul campo del Parma, 0-1 grazie ad una rete siglata dal difensore Chiellini, sembrava ancora la squadra di Massimiliano Allegri, la mano di Maurizio Sarri ancora non si è vista. I bianconeri hanno giocato una ...

Ex Juve - Tacconi : “In questo campionato vogliono favorire il Napoli - si é visto già dalla prima gara” : L’ex bianconero Stefano Tacconi è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera: “L’esordio della Juventus? Sembrava che ci fosse Allegri in panchina, é la stessa squadra escluso Higuain. Ho visto male De Sciglio e Rabiot. Ho visto una Juve che a differenza di Allegri quando ha fatto gol non si è difesa ma ha continuato ad attaccare. Quando segni l’1-0 secondo me devi ammazzare gli avversari, devi trovare il 2-0 che avevamo anche fatto. ...

Borsa - balza la Lazio dopo la “prima” di Serie A - realizzi su Juve e Roma : Il club bianconero ripiega dopo il rally iniziato a metà agosto nonostante l'esordio vittorioso a Parma. La società biancoceleste arriva a guadagnare il 5% grazie al 3-0 contro la Sampdoria: Piazza Affari punta su un campionato da protagonista

Tuttosport : Il Napoli non vuole cedere Verdi prima della partita contro la Juve : Secondo quanto scrive Tuttosport, il Torino di Cairo continua a inseguire Verdi. Il club è intenzionato a rafforzare il reparto offensivo e l’attaccante del Napoli si inquadrerebbe bene negli schemi di Mazzarri. La trattativa, però, sulla quale si era già raggiunto un accordo, si è arenata. “Il Napoli non vuole cederlo prima della prossima partita di campionato, sabato con la Juve”. Il quotidiano aggiunge che Verdi ha anche ...