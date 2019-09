La bimba portata sul palco di Pontida non c' entra con Bibbiano | bufera su Salvini

Violenza sessuale su bimba di 9 anni. Portata in una stanza e palpeggiata : Il brutale episodio sarebbe avvenuto nei primi giorni del mese di luglio. Le accuse nei suoi confronti sono pesanti, ma lui nega. Eppure la versione di F.F.P.,71 anni di Trepuzzi, non ha convinto il giudice per le indagini preliminari Giulia Pronto. Nei confronti dell'impuntato sono scattati così gli arresti domiciliari. L'ordinanza è stata eseguita nella mattina di venerdì 13 settembre dai Carabinieri del Comune in provincia di Lecce. L'uomo ...