Agrigento | omicidio nella casa di riposo | arrestato un ospite della struttura

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Palermo, 17 set. (AdnKronos) – E’ finito in carcere l’uomo accusato di avere ucciso ieri un 75enne in unadidi Ribera (). Si tratta di un 62enne, anche luidel ricovero per anziani, che ha ammesso i fatti. La vittima, Gaetano La Corte, è stata strangolata.L'articolodiunCalcioWeb.

