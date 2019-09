“Vi prego | smettete di chiedermelo” Il doloroso appello di Ezio Bosso ai fan

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2019) “Ve lo chiedo: se mi volete bene,di scrivermi che vorreste vedermi al pianoforte. Non sapete la sofferenza che mi provoca, perché non posso, ho due dita che non rispondono più bene e quindi non posso più dare alla musica abbastanza. Lo ha detto il pianista e direttore d’orchestra, oggi alla Fiera del Levante.soffre di una patologia neurodegenerativa. “Quando saprò di non riuscire più a gestire un’orchestra, smetterò anche di dirigere”, ha aggiunto. L’artista torinese, che due giorni fa ha compiuto 48 anni, si è raccontato, con accanto il suo cane Ragout, parlando di musica, arte e talento. “Il musicista non lo si diventa solo per talento, – ha detto – a un certo punto, soprattutto chi ce l’ha il talento, lo deve dimenticare e fare spazio al lavoro quotidiano, alla disciplina”.ha definito ...

