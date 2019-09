Fonte : blogo

(Di lunedì 16 settembre 2019) A vederla da qui, latradion demand negli Stati Uniti per accaparrarsiandati in onda una decina o più di anni fa fa sorridere. Il giro di soldi che c'è dietro il tentativo di avere sit-com cult come Friends, The Big Bang Theory e Due Uomini e Mezzo ci dimostra, però, che negli Stati Uniti quando si parla di sit-com si parla di un mercato che fa gola a tutti, addetti ai lavori e spettatori.Immaginatevi, quindi, la reazione delle ore scorse in America quandoha annunciato che una delle sit-com più famose al mondo, ancora prima delle tre citate sopra, sarebbe finita nel suo catalogo dal 2021. Stiamo parlando di, storico show della Nbc andato in onda per nove stagioni, dal 1989 al 1998, vincitore di dieci Emmy Awards e diventato un fenomeno e punto di riferimento per qualsiasi autore made in Usa che voglia cimentarsi con il ...

SerieTvserie : Seinfeld arriva su Netflix: la guerra tra servizi streaming si fa con i titoli storici - OptiMagazine : A 30 anni dal debutto arriva #Seinfeld su #Netflix, la sit-com che ha definito un genere -