Scissione Pd | non tutti i renziani sono pronti a seguire Renzi

(Di lunedì 16 settembre 2019) Lanel Pd tiene banco, anche per i tempi e i modi con la quale potrebbe trasformarsi in realtà.e una parte dei suoi fedelissimiallo strappo immediato, ma nonla pensano allo stesso modo. Secondo varie indiscrezioni,sarebbe determinatissimo e potrebbe annunciare la creazione dei nuovi gruppi già a domani sera in televisione, quando sarà ospite di 'Porta a Porta'.Un bigano, sentito da Adnkronos, avrebbe usato parole molto nette: "La decisione di andarcene è presa. Che senso ha aspettare ancora? Per ascoltare l'ennesimo appello, magari nemmeno del tutto sincero, all'unità? Frenature? Non credo ci saranno". Si tratta, in questo caso, di una fonte che ha però chiesto di restare anonima, motivo per il quale queste parole - con tutto il rispetto per i colleghi di Adnkronos - vanno prese con le pinze.In ogni caso l'uscita di scena didal ...

