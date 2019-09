Roma Piazza Mincio | il restauro della Fontana delle Rane

Il divano di Friends arriva a Roma - Piazza Barberini come il Central Perk : Mettetevi comodi: l’iconico divano arancione di “Friends” approda a Roma. Per due giorni, il 21 e 22 settembre, alla Fontana del Tritone (Piazza Barberini), i fan italiani potranno sentirsi come i sei popolari amici accomodandosi proprio sul famoso arredo della sitcom.La serie spegne quest’anno la sua 25esima candelina e per celebrare l’anniversario la Warner Bros ha organizzato una serie di eventi, tra cui un tour ...

#Papeeteinpiazza - la manifestazione di Roma è un flop sulla rete : È finita con i militanti di estrema destra a protestare per essere stati oscurati dai principali social network. L’adunanza per il voto sovrano si è rivelata, soprattutto in rete, un flop annunciato. Anzi un boomerang per essere più precisi.Nella giornata di lunedì 9 settembre tra i principali argomenti discussi nella twitter-sfera italiana non abbiamo trovato i soliti slogan sovranisti tanto cari a Salvini e ...

Saluti Romani in piazza - ovvero quell’eterno fascismo che ci sembra sempre più normale : Nei suoi ultimi anni di vita, a metà degli anni Settanta, Pier Paolo Pasolini propose più volte nei suoi scritti l’espressione divenuta poi celebre di “mutazione antropologica”, con cui voleva segnalare un profondo mutamento culturale che stava avvenendo nel nostro Paese. Il bersaglio principale di Pasolini era il borghese, l’uomo medio, “un mostro, un pericoloso delinquente, conformista, razzista, schiavista, qualunquista” come dice ...

Roma - le mendicanti gobbe litigano per la piazza. Prima le parole - poi il bastone e la schiena si raddrizza : La pagina “riprendiamoci Roma” ha proposto un video ripreso per le vie del centro di Roma. Protagoniste della scena due mendicanti che, scalze, vestite di cenci neri e gobbe si aggirano tra i turisti a caccia di offerte. Le due donne si affrontano Prima verbalmente, poi passano alle bastonate e mostrano subito un’agilità decisamente poco in linea con il loro aspetto. Il commento sulla pagina è volutamente ironico: ...

Meloni e Salvini in piazza a Roma contro i “poltronari” : “Elezioni - elezioni!” e “Ladri di sovranita’” : E' la piazza contro le poltrone. Le stesse che occupava la Lega governativa fino a un mese fa, e ora passate ai "poltronari dell'inciucio". Sono Giorgia Meloni e Matteo Salvini i nuovi 'barricaderi' che, insieme, protestano davanti Montecitorio contro il Conte bis nelle stesse ore in cui chiede la fiducia alla Camera. "Elezioni, elezioni!" e "Ladri di sovranita'", sono le parole d'ordine della piazza convocata da Fratelli d'Italia ma che ...

Governo : Fornaro - ‘saluto Romano in piazza - perchè non lo censurate?’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “La piazza che è l’espressione popolare va sempre anche quando non corrisponde alle nostre idee, ma non accettiamo lezioni democrazia da chi oggi ha manifestato davanti al Parlamento facendo il saluto romano. Sono immagini di una assoluta minoranza di quella piazza ma sono immagini che voi per primi dovreste censurare”. Lo ha detto Federico Fornaro, capogruppo Leu, nelle dichiarazioni di ...

FdI e Lega in piazza per “difendere la democrazia”. A colpi di saluti Romani : saluti romani e slogan contro il governo e la Commissione Europea hanno fatto da sfondo alla manifestazione indetta da Fratelli d'Italia e Lega per protestare contro la nascita del governo Conte bis. E Giorgia Meloni attacca: "Il governo parte male, non si pone il problema dell'indignazione popolare".Continua a leggere

Fiducia - Fdi e Lega in piazza. Salvini : «Se cambiano Quota 100 li chiudiamo nel palazzo». Coas viabilità a Roma : Prima manifestazione contro il nuovo governo. In attesa dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera, in piazza Montecitorio iniziano ad arrivare i...

Fratelli d'Italia-Lega in piazza contro il Governo/ Tra sovranisti e 'saluti Romani' : Fratelli d'Italia e Lega contro Governo Conte-bis in piazza Camera: tra sovranisti e 'saluti romani', Meloni-Salvini 'subito elezioni'. Il Centrodestra...

Fiducia - Fdi e Lega in piazza. Salvini : «Saluto ai poltronari». Coas viabilità a Roma : Prima manifestazione contro il nuovo governo. In attesa dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera, in piazza Montecitorio iniziano ad arrivare i...

Fiducia - Fdi in piazza : «Ladri di sovranità». Spuntano anche saluti Romani. Caos viabilità a Roma : Prima manifestazione contro il nuovo governo. In attesa dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera, in piazza Montecitorio iniziano ad arrivare i...

Fiducia - Fdi in piazza : «Ladri di sovranità». Spuntano saluti Romani. Caos viabilità a Roma : Prima manifestazione contro il nuovo governo. In attesa dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera, in piazza Montecitorio iniziano ad arrivare i...

Federico Palmieri morto : l'attore suicida a Roma in un condominio a piazza Bologna : È morto a Roma Federico Palmieri, attore cinematografico e teatrale. L'artista di 41 anni, nato e cresciuto nella zona di piazza Bologna è stato trovato impiccato con una corda alla...

Palozzi : in piazza a Roma per contestare inciucio Pd-M5s : Roma – “Lunedi’ prossimo, alle ore 10.30 in piazza Montecitorio, sara’ presente anche Cambiamo, insieme a Fratelli d’Italia, Lega e tutti coloro che intendono dire con fermezza ‘no’ all’inciucio politico del Conte bis, inscenato da Pd e M5S. Un governo tutto fumo e niente arrosto, nato con l’unico obiettivo di mantenere salda la poltrona. Insieme a Mario Abbruzzese, Pasquale Ciacciarelli e ...