Polemiche sulla Commissione Ue E Ursula chiede incontro a Sassoli

Riccione - “stereotipi - omofobia e doppi sensi” : Polemiche per il film di Rai Web sulla città romagnola. Il Comune : “Non lo abbiamo patrocinato” : Mai come quest’anno la riviera romagnola è sotto le luci dei riflettori mediatici. Prima il ministro dell’Interno Matteo Salvini in consolle al Papeete Beach di Milano Marittima con le ballerine scatenate sull’Inno di Mameli e ora una polemica infuocata che ruota attorno al film web di 39 minuti “Riccione”, prodotto da Rai Pubblicità e dalla Durex. Le immagini e le situazioni descritte nel corto dall’ironia spinta, ...

Bibbiano - confermati i domiciliari per sindaco Andrea Carletti. Polemiche sulla commissione d’inchiesta regionale : presidenza al Pd : Il Giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia, Luca Ramponi, ha confermato gli arresti domiciliari per Andrea Carletti, sindaco di Bibbiano coinvolto nell’inchiesta Angeli e Demoni sugli affidi illeciti di minori da parte dei servizi sociali della Val d’Enza. La decisione del magistrato arriva dopo che la difesa del primo cittadino aveva chiesto la revoca della misura cautelare. Carletti, che si è autosospeso dal Partito ...

Leonardo DiCaprio - la fidanzata Camila Morrone risponde alle Polemiche sulla differenza di età : Leonardo DiCaprio e Camila Morrone sono al centro di una polemica per la loro differenza d’età. Ecco la risposta della modella alleL'articolo Leonardo DiCaprio, la fidanzata Camila Morrone risponde alle polemiche sulla differenza di età proviene da TenaceMente.com.

Carabiniere ucciso - in migliaia ai funerali e le lacrime della moglie sulla bara. Generale Nistri : «Polemiche non siano la dodicesima coltellata» : Per onorare la memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, tutte le trasmissioni della Rai hanno osservato un minuto di silenzio alle 11.30 di oggi lunedì...

Ballando con le Stelle - Milly Carlucci chiude le Polemiche sulla storia Kinnunen-Osvaldo : Una delle coppie più chiacchierate del momento risulta essere quella formata da Veera Kinnunen e Dani Osvaldo: la ballerina svedese e l'ex calciatore si sono conosciuti durante l'ultima edizione di Ballando con le Stelle e fin da subito i telespettatori hanno notato il feeling instaurato dalla coppia, compreso Stefano Oradei, per ben 11 anni il fidanzato della Kinnunen. Nel corso del programma Stefano ha dato luogo ad una vera e propria scenata ...