Moreno Morello | l’inviato di Striscia la Notizia aggredito con la sua troupe | “Operatore

Striscia la notizia - aggredito un operatore di Moreno Morello : preso a calci - finisce in ospedale : E' stato aggredito un operatore della troupe di Striscia la notizia a Puglianello, in provincia di Benevento. L'inviato Moreno Morello stava realizzando un servizio su Roberto Riccio, originario di Amorosi, finito più volte nel mirino del tg satirico per "la gestione controversa" di fondi raccolti e

Striscia la notizia - aggredito Moreno Morello e la sua troupe. Un operatore in ospedale : L'operatore del tg satirico è stato preso a calcio e ora si trova all'ospedale. Non è la prima volta che gli inviati vengono aggrediti. Ennesima aggressione a un operatore della troupe di Striscia la notizia. Stando a quanro riporta l'Adnkronos, ieri a Puglianello, in provincia di Benevento, l'inviato Moreno Morello e la sua squadra sono stati malmenati. Morello - a quanto si apprende - si era recato sul posto per realizzare un servizio su ...