Mauro e gli alibi Juve | “Ha giocato alle 3 e avuto infortuni Napoli un po’ meglio ma ha

Mauro aveva solo 25 anni. Tornava a casa da una festa - è morto sotto gli occhi degli amici : Tragico incidente stradale sulla Appia nella notte: un’automobile con a bordo tre ragazzi si è ribaltata mentre gli occupanti facevano ritorno a casa da una festa. A perdere la vita è stato Mauro Simone, venticinquenne alla guida del veicolo; feriti anche gli altri due amici, poi trasportati d’urgenza presso il vicino Ospedale di Maddaloni.--Alla guida del veicolo incidentato, un giovane di appena venticinque anni, Mauro Simone, residente a ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Mauro De Filippis si ferma a un piattello da Tokyo 2020. Lorenzo Ferrari vince l’argento fra gli juniores : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.47 Finisce qui la DIRETTA LIVE degli Europei 2019 di Tiro a volo, per questo sabato. Grazie per essere rimasti con noi. 18.45 Finisce qui! L’oro va al turco Murat Ilbilgi che con lo score di 47/50 sale sul tetto d’Europa battendo il nostro Lorenzo Ferrari, ottimo argento a quota 43/50. 18.41 Lorenzo Ferrari vola al testa a testa finale per l’oro. Il francese Picaud si ...

Torna Cartabianca e Mauro Corona non c'è. Lo scrittore assente dall'elenco degli ospiti : Mauro Corona non c’è. Il nome dello scrittore non compare nell’elenco degli ospiti della prima puntata di Cartabianca, che riprende martedì 3 settembre per affrontare le fasi cruciali della nascita del nuovo governo a guida Cinque Stelle-Pd.Bianca Berlinguer avrà come ospiti Gianrico Carofiglio, Alessandro Giuli, Mario Giordano, Andrea Scanzi, Giordano Riello, Oliviero Toscani, Ivano Marescotti, Pierluigi Bersani, Manlio Di Stefano, Marco ...

Mauro Icardi al Psg all’ultimo giorno di mercato. Il miglior bomber della Serie A che in Italia con serviva più a nessuno : La Juve e l’Inter già prime, testa a testa a punteggio pieno insieme al Torino, il Milan e la Roma alle prese con i loro problemi, la Lazio bella e sprecona nel derby, l’Atalanta un po’ in rodaggio. La Serie A arriva alla tradizionale sosta di settembre con i primi verdetti inattendibili da calcio d’agosto e un ultimo giorno di mercato che, più che alle squadre, serviva solo a un giocatore: Mauro Icardi. E la follia di tenere il calciomercato ...

Calciomercato Inter – Mauro Icardi è un nuovo giocatore del PSG : cifre e dettagli dell’accordo : Inter e PSG hanno trovato l’accordo per la cessione di Mauro Icardi: il giocatore si trasferisce in prestito con diritto di riscatto all’ombra della Tour Eiffel Dopo diversi mesi di guerra fredda, a tratti anche caldissima, le strade fra Icardi e l’Inter si sono separate, almeno per un anno. L’attaccante argentino è diventato un nuovo giocatore del PSG che, nelle ultime ore del Calciomercato francese (che chiude a ...

Mauro Icardì già stimola la grandeur di Parigi (e per lui è meglio che una messa) : Parigi. Farà meglio di Carlos Bianchi, assicurano i Parigini con l’abituale propensione alla dismisura, meglio del Goleador di Buenos Aires, che alla fine degli anni Settanta si era presentato al Paris Saint-Germain con trentasette gol in trentotto partite, pichichi (miglior marcatore) della Ligue 1

La griglia di Mauro : “O Inter - o sarà nono scudetto Juve. Napoli lontanissimo…” : La griglia di Mauro per la vittoria finale del campionato di Serie A 2010-20, apparsa sulle pagine web del quotidiano ‘La Repubblica’ La griglia di Mauro: “O Inter, o sarà nono scudetto Juve. Napoli lontanissimo…”. L’ ex giocatore della Juventus Massimo Mauro fa una sua personale griglia relativamente alla vittoria del campionato di Serie A 2019-20. Per Mauro il Napoli è già fuori dai giochi dopo appena ...

Mauro Icardi fa causa all’Inter : chiesti 1 - 5 milioni di euro di danni e il reintegro immediato nella parte tattica degli allenamenti : Mauro Icardi ha deciso di fare causa all’Inter. L’attaccante nerazzurro, secondo quanto riferiscono fonti vicine alla società, ha chiesto 1,5 milioni di euro di danni e il reintegro immediato nella parte tattica degli allenamenti. La notizia arriva in un momento in cui sembrava che la tensione di inizio mercato stesse piano piano tornando nella norma, con l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, che proprio nel pomeriggio si ...

Mauro Icardi - parla la moglie-agente Wanda : “Per me resterà all’Inter”. Conte si prepara all’esordio a San Siro contro il Lecce : “Per me Mauro Icardi resterà all’Inter“. Parola di Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante argentino. L’Inter prepara il suo esordio in campionato contro il Lecce, con Antonio Conte al debutto a San Siro sulla panchina nerazzurra. Icardi non è convocato, ma nel frattempo alla fine del calciomercato manca appena una settimana e le possibilità che l’ex numero 9 (ha scelto la 7, dopo che la sua maglia è finita sulle ...

Presunto tradimento di Mauro Icardi a Wanda con una trans : la moglie smentisce a Tiki Taka : Mauro Icardi e Wanda Nara continuano ad essere una delle coppie più chiacchierate dello showbiz e in queste ore, con la ripresa del campionato, la moglie del calciatore ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe, facendo un po' di chiarezza su alcuni rumors che riguardano Icardi e che hanno fatto il giro del web e dei social nel corso degli ultimi mesi. Uno di questi riguardava il Presunto flirt di Icardi con una transessuale, la quale ...

Inter - ufficiale la numerazione per la stagione 2019/2020 : svelata la nuova maglia di Mauro Icardi : Dopo l’assegnazione del numero 9 a Romelu Lukaku, l’attaccante argentino ha deciso di prendere la 7 in attesa di definire il proprio futuro Lunedì inizierà ufficialmente la stagione dell’Inter, i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro per sfidare il Lecce nella prima giornata della nuova Serie A. In attesa di affrontare i salentini, la società del presidente Zhang Jr ha ufficializzato la nuova numerazione, in cui ...

Francesco Di Mauro - dalla fama negli anni ’80 all’oblio. Ve lo ricordate? Com’è diventato : Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo da piccolissimo, ha raggiunto la notorietà massima con l’interpretazione di Umberto Colombo nel film ”Sapore di mare”, dove ha recitato accanto a Jerry Calà, Marina Suma, Christian De Sica e Virna Lisi. Stiamo parlando di Mauro Di Francesco, milanese, nato il 17 maggio 1951. L’attore è “esploso” negli anni Ottanta e sulla cresta dell’onda anche nel decennio successivo. Sono in ...

Mauro Di Francesco : "Non lavoro perché non voglio. Aspetto Sorrentino - ma se non mi piace la sua idea dico no" : Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo da piccolissimo, ha raggiunto la notorietà massima con l’interpretazione di Umberto Colombo in Sapore di mare, ma adesso di televisione Mauro Di Francesco non vuole più saperne. Il suo volto si vede raramente sul piccolo schermo, lui adesso vive in campagna. Al quotidiano Il Tempo spiega il perché di questo allontanamento. “Ho proprio deciso di non ...

Mauro Icardi - la nuova casa a Milano. Inter o... Il dettaglio molto sospetto : Alexis Sanchez all' Inter, ci siamo. L' esterno offensivo trentenne sta per lasciare il Manchester United per accasarsi a Milano dopo un blitz dell' ad sport Beppe Marotta che ha avviato e chiuso la trattativa nel giro di pochi giorni. Il Nino Maravilla, atteso tra oggi e domani in città per sostene