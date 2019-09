Live non è la D’Urso Matteo Alessandroni non sono il fidanzato di Carmen Di Pietro

Live-Non è la D’Urso - Matteo Salvini ospite per l'”Uno contro tutti” come Cicciolina - Pupo e Fabrizio Corona : Dopo il debutto deludente di Live-Non è la D’Urso, fermo all’11% fino all’una e mezza di notte, Mediaset corre ai ripari per risalire la china sul fronte auditel. Secondo il sito Dagospia nel secondo appuntamento previsto per domenica 22 settembre arriverà in studio Matteo Salvini, non per una semplice intervista con la padrona di casa. L’ex ministro dell’Interno sarà protagonista di un uno contro tutti di ...

Live non è la d'Urso - Barbara prepara una puntata bomba : chi piazza nell'uno contro tutti : Domenica prossima 22 settembre Barbara d'Urso apparecchierà una puntata che si annuncia bomba. In studio, secondo Dagospia, arriverà Matteo Salvini nello spazio Uno contro tutti. Il leader della Lega ed ex ministro è oggi più che mai al centro del dibattito. Ci saranno scintille. Nella prima puntata

Mickey Rourke choc a Live non è la D’Urso : L’attore Mickey Rourke è stato ospite a “Live non è la D’Urso”, prima di andare via fa il dito medio e insulta Donald Trump, l’attore ha mandato all’aria completamente la scaletta di Barbara D’Urso per dare sfogo ai suoi pensieri. Mickey Rourke è l’ospite internazionale della prima puntata di Live non è la D’Urso. Dopo il filmato che riassume tutta la sua strepitosa carriera, al rientro in studio Barbara ...

Live - Non è la d'Urso - i saluti choc di Mickey Rourke : "Donald Trump Fuck" - video : La star di "9 settimane e ½" chiude la sua intervista dalla d'Urso insultando il presidente degli Stati Uniti d'America.

Live non è la d'Urso - Mickey Rouke ha un raptus contro Donald Trump - imbarazzo della D'Urso : Strepitoso Mickey Rourke. L'ex sex symbol, sfigurato dalla chirurgia e addobbato con un cappello da cowboy e una camicia sbottonata, ha dato spettacolo a Live Non è la D'Urso, in onda su Canale 5 con tiepidi ascolti. L’attore, 67 anni, protagonista di film storici come Nove settimane e mezzo e Wres

Live-Non è la D’Urso : Eliana Michelazzo ha presentato il suo fidanzato Daniele : Domenica 15 settembre ha preso il via su Canale 5 la seconda stagione di Live - Non è la D’Urso. Protagonista del primo blocco è stata Eliana Michelazzo che ha presentato il suo fidanzato. Barbara D’Urso per la prima puntata della trasmissione ha voluto portare in scena tutte le novità sul Prati-gate. Ancora una volta non sono mancate le accuse tra le due ex agenti di Pamela Prati....Continua a leggere

Ascolti tv - dati Auditel domenica 15 settembre : Il Commissario Montalbano doppia il debutto di Live non è la d’Urso : Nello scontro diretto tra ‘Il Commissario Montalbano’ e il debutto della nuova stagione di ‘Live – non è la d’Urso‘ vince la fiction di Rai 1 che domenica 15 settembre ha mandato in onda la replica dell’episodio ‘Tocco d’artista‘ andato in onda per la prima volta nel maggio 2001 e che ha comunque conquistato 4.365.000 telespettatori e il 21.75% di share, doppiando il talk show di ...

Live non è la D'Urso - Giusy Zenere ospite nella nuova rubrica DNA : "Vorrei scoprire se sono ormai sola" : Come già anticipato dalla stessa Barbara D'Urso, il suo programma di Canale5 Live Non è la D'Urso ospiterà la nuova rubrica DNA, nella quale si aiuteranno le persone a rintracciare i propri genitori biologici. ospite nella puntata del 15 settembre Giusy Zenere, la comica vincitrice, nel 1996, del pr

Live-Non è la D’Urso - solo un milione e mezzo di spettatori per la prima puntata. Riuscirà la D’Urso ad “aggiustare il tiro”? : I numeri, al netto delle più improbabili interpretazioni, non forniscono alibi: 1.555.000 telespettatori e l’11,08% di share. Il risultato della prima puntata di Live-Non è la D’Urso delude le aspettative, nonostante la durata monstre con chiusura all’una e mezza di notte. Doppiata in share e quasi triplicata in valori assoluti da una replica de Il Commissario Montalbano vista da 4.365.000 spettatori e il 21,75%. La fiction con ...

Live non è la D'Urso - lo sfogo di Mariana Nannis : "La tr**a ha chia***o un vecchio per avere un appartamento" : "Mio marito adesso sta con una prostituta. Lei è una tossica che lo tiene drogato tutto il giorno. Finiranno tutti in carcere. Non siamo separati e ora lei lo fa drogare tutto il giorno. Andrò dagli avvocati", queste le parole di qualche mese fa di Marianna Nannis, moglie dell'ex calciatore argentin

Mickey Rourke fa il dito medio in diretta a “Live non è la D’Urso” : “F**k Donald Trump”. Imbarazzo in studio : Un Mickey Rourke completamente trasfigurato dalla chirurgia plastica è stato ospite della prima puntata di “Live – Non è la D’Urso” e si è reso protagonista di un momento che ha fatto calare il gelo in studio, imbarazzando non poco la padrona di casa, Barbara D’Urso. L’attore stava salutando il pubblico alla fine della sua intervista quando ha chiesto di poter dire una cosa a favore di telecamera. ...

Ascolti Tv 15 settembre 2019 : i dati di Domenica In e Live-Non è la d’Urso : Ascolti tv Domenica 15 settembre 2019: tornano Live-Non è la d’Urso e Domenica In La prima serata di ieri, Domenica 15 settembre, è tornata in onda Barbara d’Urso con il suo Live-Non è la d’Urso. Una prima puntata dove non sono di certo mancati i colpi di scena. Nel pomeriggio, invece, ha fatto il suo […] L'articolo Ascolti Tv 15 settembre 2019: i dati di Domenica In e Live-Non è la d’Urso proviene da Gossip e Tv.

Da «Live – Non è la D’Urso» a «Verissimo» : come sono andati gli esordi tv del weekend : Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Alla vigilia del debutto della seconda edizione di Live – Non è la D’Urso, Barbara lo aveva detto che la Rai fa di tutto per contrastarla mettendole contro Il Commissario Montalbano una volta sì e l’altra pure. Solo che questa volta nessuno si sarebbe aspettato che il tonfo fosse così rumoroso: complice il cambiamento di giorno e la ...

Eliana Michelazzo presenta il nuovo fidanzato a Live non è la d’Urso : Dopo un’estate all’insegna delle ospitate nelle discoteche italiane Eliana Michelazzo torna là dove il grande pubblico l’ha conosciuta nei mesi passati: lo studio di Live – non è la d’Urso che nella prima puntata della nuova edizione riapre il caso Mark Caltagirone ospitando le ex agenti di Pamela Prati. Si riapre quindi il sipario sulla farsa che tiene banco da quasi un anno in tv e come in tutte le serie tv la ...