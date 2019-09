La settimana dei clienti Wind inizia con due regali dal programma WinDay

La settimana del clima : dal 20 al 27 settembre la Week for Future con scioperi e iniziative dei giovani di Greta - ma anche il summit Onu : Quella da venerdì 20 a venerdì 27 settembre sarà una settimana bollente dal punto di vista del clima. E non solo per le temperature, ma per le iniziative che i giovani (e non solo) di tutto il mondo intendono condurre per chiedere un’azione rapida contro i cambiamenti climatici. Inoltre, lunedì 23, si terrà anche il summit dell’Onu sul clima a New York. #WeekForFuture, dal 20 al 27, sarà la terza iniziativa globale del movimento di Greta ...

Vuelta a Espana 2019 : il borsino dei favoriti alla vigilia della terza settimana. Maglia Rossa ipotecata per Roglic - che lotta per il podio : Si è conclusa, occasionalmente di lunedì, la seconda settimana di gare alla Vuelta a Espana 2019. Sedici le tappe percorse fino ad ora, ci avviciniamo allo sprint finale verso la passerella di Madrid. Ci saranno ancora salite da affrontare da domani a domenica: c’è spazio per ribaltare la situazione sia in chiave vittoria che in chiave podio. Andiamo a scoprire il borsino dei favoriti. Chi sale Primoz Roglic: altro che salire, si avvicina ...

Protezione civile : una settimana con il Servizio nazionale per una delegazione dei Paesi Asean : Da oggi fino al 15 settembre una delegazione dei Paesi Asean, Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico, sarà in Italia ospite del Servizio nazionale della Protezione civile per una settimana di formazione e scambio di esperienze e buone pratiche. Obiettivo della visita è il rafforzamento delle conoscenze tecniche e scientifiche e della collaborazione tra l’Italia e i Paesi Asean per la riduzione del rischio da disastri. L’evento, ...

Su Repubblica l’Aru fa il punto dei lavori al San Paolo : consegna a metà settimana : Sabato prossimo il Napoli debutterà al San Paolo contro la Sampdoria. In uno stadio completamente rinnovato dopo i lavori per l’Universiade. L’investimento è stato di 23 milioni. I lavori stanno per essere ultimati. Dello stato dell’arte parla oggi a Repubblica Napoli Flavio De Martino, dirigente Aru: “A metà settimana dovremmo finire. Abbiamo lavorato senza sosta ad agosto. Ci siamo fermati soltanto il 15. Saremo operativi ...

Dieta dei finocchi - perdi 4 kg in una settimana : La Dieta dei finocchi è uno schema alimentare molto semplice che consente di perdere circa 4 kg in una settimana. Il finocchio – il cui nome latino è Foeniculum Vulgare – è un ortaggio caratterizzato da diverse proprietà interessanti. Da ricordare è innanzitutto il suo bassissimo apporto energetico, pari a 9 calorie circa ogni 100 grammi a crudo. Privo di colesterolo, rappresenta un’ottima alternativa per chi è alla ricerca di ...

Vuelta a España 2019 : il borsino dei favoriti dopo la prima settimana. Sfida a quattro per il successo : È andato in archivio il primo terzo della Vuelta a España 2019. Si sono disputate le prime nove tappe dell’ultimo grande giro stagionale: come previsto è l’equilibrio che regna sovrano, con addirittura quattro corridori che partono appaiati verso lo sprint finale in chiave Maglia Rossa. Chi riuscirà a vestirla in quel di Madrid? La strada è ancora lunghissima e piena di insidie. Andiamo a scoprire il borsino dei favoriti dopo la ...

Salvini : votiamo il taglio dei parlamentari la prossima settimana e poi subito al voto : Il leader della Lega: «Io non capisco questa paura, disperazione. Lo capisco da parte del senatore Renzi che con i disastri che ha fatto gli italiani lo mandano a casa. Mi rendo conto che voglia rimanere attaccato alla poltrona con la colla»

Lunghe code - maltempo e sciopero dei casellanti : fine settimana da bollino nero sulle autostrade : L’esodo del primo sabato di agosto ha provocato numerosi intoppi sulle principali arterie italiane

Sassari Latte Dolce - prima settimana di ritiro : le voci dei biancocelesti : Sotto il sole della bassa valle d’Anglona, sull’erba del campo di Valledoria, agli ordini di mister Stefano Udassi e del suo staff, prende forma il 2019-’20 del Sassari calcio Latte Dolce. Tante conferme fra “grandi” e fuori quota, diversi nuovi arrivi fra elementi affidabili di comprovata esperienza e giovani promettenti da forgiare e su cui scommettere. Il progetto messo in campo dalla società biancoceleste, come barca ...