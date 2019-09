Kena Mobile aggredisce Iliad e gli operatori virtuali | fino a 70 Giga a 7 | 99 euro al mese

PosteMobile proroga due offerte interessanti - mentre c’è poco tempo per attivare Kena 7 - 99 Flash : PosteMobile proroga le offerte CREAMI Relax100 e CREAMI Style, mentre sono ancora pochissimi i giorni a disposizione per attivare Kena 7,99 Flash : ecco come si attivano e quando scadono. L'articolo PosteMobile proroga due offerte interessanti , mentre c’è poco tempo per attivare Kena 7,99 Flash proviene da TuttoAndroid.

Ex clienti Kena Mobile? Le offerte per rientrare non sono niente male : Kena Mobile propone due offerte interessanti per rientrare tra le sue fila nel caso siate stati clienti in passato: in base all'operatore attuale potreste attivare Kena Special 50 o Kena 5,99 Summer.