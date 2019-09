Gli attacchi agli stabilimenti petroliferi dell’Arabia Saudita | spiegati

A bordo del camion hi-tech che ci difenderà daGli attacchi informatici : Presentato a Milano il comando tattico operativo dell'IBM su 18 ruote. Un autosnodato pronto a intervenire ovunque necessario per contrastare attacchi alle infrastrutture di una nazione e ripristinare il funzionamento di aziende e smart cities

A bordo del camion hi-tech che ci difenderà daGli attacchi informatici : Presentato a Milano il comando tattico operativo dell'IBM su 19 ruote. Un autosnodato pronto a intervenire ovunque necessario per contrastare attacchi alle infrastrutture di una nazione e ripristinare il funzionamento di aziende e smart cities

Attentati dell’11 settembre - leader di al-Qaeda nel 18esimo anniversario deGli attacchi agli Stati Uniti : “Continueremo a combattervi” : “Continueremo a combattervi”. Il leader di al-Qaeda Ayman al-Zawahiri diffonde un vide nel diciottesimo anniversario degli Attentati dell’11 settembre contro le Torri gemelle e incita al jihad. Nel filmato, di cui dà notizia Site, il successore di Osama bin Laden ha quindi rivolto un appello a tutti i musulmani a sferrare attacchi contro obiettivi americani, europei, israeliani e russi. Tra i Paesi europei contro cui al-Zawahiri, ...

La normalizzazione del Conte bis e Gli attacchi di Trump alla Fed : Un governo che fa cose normali, come trattare e cercare soluzioni assieme ai colleghi europei sulle questioni migratorie, mentre si cerca una nuova politica, più realistica e meno declamatoria, per l'approccio nazionale. Un governo che fa cose più normali e che quindi riceve richieste dai sindac

Da ‘Conte-Monti’ all”uomo che sussurrava a Merkel’ : tutti Gli attacchi di Salvini al presidente del Consiglio : Un solo obiettivo. Attaccare Giuseppe Conte a più riprese. Matteo Salvini, durante il suo intervento in Aula al Senato per la fiducia al governo ha prima bollato come “Conte-Monti” il presidente del Consiglio, accusandolo di incassare la fiducia dello stesso ex premier e di Casini. Poi, l’ha soprannominato “l’uomo che sussurrava alla Merkel” (rievocando un vecchio fuorionda tra il presidente del Consiglio ...

Fabio Sanfilippo - il giornalista non si pente deGli attacchi a Salvini : “Lo rifarei - non è invito al suicidio”. Ora la Rai valuta la sospensione : Il giorno dopo la polemica esplosa a viale Mazzini sul post Facebook del caporedattore di Rai Radio1, Fabio Sanfilippo, con cui il giornalista ha attaccato l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dicendo, in riferimento alla fine dell’esperienza di governo gialloverde, “tempo sei mesi e ti spari”, l’azienda sta valutando una sua sospensione cautelativa. Il giornalista non si dice affatto pentito del ...

Bellanova - nuova mise dopo Gli attacchi : «Con i pois come sto?». E Conte la chiama : Teresa Bellanova risponde con ironia alle critiche ricevute per l'abito indossato al Quirinale: «Visto che il blu di ieri ha elettrizzato molti, ho voluto provare con questa mise oggi, che...

Ministro Bellanova - vittima del body shaming : la replica aGli attacchi : La cerimonia del giuramento dei ministri è un momento estremamente importante per il Paese e gli occhi di tutta la popolazione sono puntati sui protagonisti. In quest’occasione, però, a finire sotto i riflettori sono stati anche i commenti sessisti destinati alla nuova ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Teresa Bellanova, attaccata non solo per il suo grado d’istruzione ma anche, e soprattutto, per il suo aspetto fisico e ...

La ministra Teresa Bellanova risponde aGli attacchi : 'Ieri mi sentivo entusiasta' : Ieri non è stato un giorno facile per la neo ministra all'Agricoltura Teresa Bellanova, nella giornata del giuramento dei ministri del nuovo Governo Conte infatti, in molti sui social si sono scagliati contro di lei sia per il suo titolo di studio, ha soltanto la terza media, sia per il vestito con il quale si è presentata al Quirinale. La nuova ministra all'Agricoltura, del Partito Democratico, infatti è stata accusata di non essere all'altezza ...

Vuelta di Spagna – RoGlic preoccupato in vista della tappa di domani : “mi aspetto deGli attacchi” : Il leader della classifica generale si proietta già alla frazione in programma domani, caratterizzata da un percorso molto duro Va in archivio anche la dodicesima tappa della Vuelta di Spagna, ad imporsi è Philippe Gilbert che vince in solitaria staccando nel finale i suoi compagni di fuga, lo spagnolo Alex Aranburu e Fernando Barcelò. La maglia rossa resta sulle spalle di Primoz Roglic, già concentrato sulla frazione di domani ...

Papa Francesco : «Per me è un onore che Gli americani mi attacchino» : Il Pontefice parla sul volo che lo porta in Mozambico ricevendo in dono un libro sulle manovre contro di lui condotte dalla galassia dell’estrema destra cattolica Usa

Miss Italia - Sevmi Tharuka suGli insulti razzisti : 'Ignoro questi attacchi' : Il concorso di bellezza Miss Italia 2019 non è ancora iniziato ma ci sono già le prime polemiche per gli attacchi razzisti e discriminatori contro una concorrente. Sevmi Tharuka Fernando, rappresentante di "Miss Rocchetta Bellezza Veneto" è stata bersagliata dagli "odiatori del web" per la sua carnagione scura. La giovane è nata a Padova, vive a Villanova di Camposampiero (Padova) ed ha origini cingalesi. Il padre ha, infatti, lasciato lo Sri ...

Le accuse questa volta partono da Huawei : attacchi di ogni genere da parte deGli USA : Una lista di 9 accuse contro gli USA: così Huawei reagisce all'ultimo articolo del Wall Street Journal ed al continuo aumentare della cattiva pubblicità verso l'azienda. L'articolo Le accuse questa volta partono da Huawei: attacchi di ogni genere da parte degli USA proviene da TuttoAndroid.

Jovanotti risponde a tutti Gli attacchi al suo Jova Beach Tour : Non le manda certo a dire Jovanotti. L’artista fa il punto del suo Tour estivo il Jova Beach Tour e attacca il mondo delle associazionismo ambientalista a suo dire “pieno di veleni, divisioni, inimicizie, improvvisazione, cialtroneria, sgambetti tra associazioni, protagonismo”. Insomma per Lorenzo Cherubini si tratterebbe di un ambito “inquinato” tra narcisismi di varia natura, fake news e tentativi di mettersi in ...