A 30 anni dal debutto arriva Seinfeld su Netflix | la sit-com che ha definito un genere

Calabria - motociclista di 24 anni muore in un incidente stradale : In Calabria continuano le stragi sulle strade, l'ultima si è verificata stamattina, 16 settembre, e ha causato la morte di un giovane panettiere che stava viaggiando a bordo della sua moto. Il ragazzo si sarebbe scontrato contro un furgone che stava procedendo nella stessa direzione di marcia. Per lui, nonostante il tempestivo intervento del personale medico, non ci sarebbe stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa al traffico per ...

Femminicidio di Giulia Ballestri - tre anni dal delitto che ha indignato l’Italia : Il 16 settembre Giulia Ballestri veniva massacrata selvaggiamente con un bastone di legno e lasciata nuda e cadavere nella villa di famiglia a Ravenna. A tre anni dal delitto che indignò l'opinione pubblica, il marito Matteo Cagnoni è stato giudicato colpevole e condannato in appello all'ergastolo. A Ravenna, invece, dove aveva vissuto e promosso eventi benefici, nessuno la ricorda.Continua a leggere

Killer fuori dal carcere per la festa dei 18 anni : era già uscito per un provino di calcio : Il 18enne, in carcere per aver ucciso una guardia giurata, avrebbe usufruito dei benefici senza aver dato "segni di ravvedimento" come ha denunciato la moglie della vittima. Il ministero ha già inviato gli ispettori

Il killer uscito dal carcere per festeggiare i 18 anni ha sostenuto anche un provino di calcio : Sono cinque i permessi di uscita dall’istituto penale dov’è ristretto, concessi al giovane neo 18enne condannato per l’omicidio del vigilante Francesco Della Corte. Uno l’ha utilizzato per sostenere un provino per una società calcistica del Beneventano. In un altro ha pranzato con la famiglia in un ristorante dello stesso comune dove si trova il carcere minorile in cui sta scontando la pena e dove ha ...

I due motivi per cui non avremo una reunion di Friends - nemmeno per i 25 anni dal debutto : Nonostante la disponibilità del cast e le continue richieste di Jennifer Aniston, non avremo una reunion di Friends, né per un revival né per altri eventi celebrativi, nemmeno per festeggiare i 25 anni dal debutto della serie. Le iniziative per il quarto di secolo di Friends - il primo episodio fu trasmesso negli Stati Uniti il 22 settembre 1994 - non mancano, da proiezioni nei teatri di episodi selezionati dai creatori della serie al tour ...

Moana Pozzi - a 25 anni dalla scomparsa Iris dedica un’intera serata alla celebre attrice : Moana Pozzi A 25 anni esatta dalla scomparsa, avvenuta il 15 settembre del 1994, questa sera dalle 21.15, Iris, il canale “a tutto cinema” Mediaset, ricorda Moana Pozzi, proponendo in prima visione il suo ultimo film dal titolo Amami ed uno speciale inedito intitolato Moana Pozzi: storia di una diva. Un’intera serata dedicata alla celebre diva, mancata a soli 33 anni, ed ancora oggi ricordata come un personaggio iconico del ...

Leopardi - Enzo Ferrari e Giovanni Paolo II. Tutte le citazioni di Salvini dal palco di Pontida : Il pantheon di Salvini è estremamente variegato, nel suo discorso dal palco di Pontida 2019 non sono mancate le citazioni dei suoi personaggi di riferimento. Non manca Oriana Fallaci, poi c’è spazio per tutti, da Leopardi a Enzo Ferrari, passando per Giovanni Paolo II, don Pierino Gelmini, Rosario Livatino, Margaret Thatcher. Un pensiero anche per Enrico Berlinguer e i ringraziamenti di rito a Umberto Bossi e Roberto Maroni. L'articolo ...

Fausto Coppi - 100 anni va nasceva il ‘Campionissimo’ : dal Giro del ’40 al Tour del ’52 - cinque corse che lo hanno reso leggenda : Una struttura ossea e muscolare fragile, con un torace ampio e quasi snaturato che erano capaci di fondersi perfettamente sopra una bicicletta. Non a caso Gianni Brera lo descrisse come “un’invenzione della natura per completare il modestissimo estro meccanico della bicicletta”. Una capacità polmonare da sette litri e mezzo (superiore alla norma) e una frequenza cardiaca da 34 battiti al minuto che esaltavano la sua resistenza sotto sforzo. ...

Matteo - 13 anni - morto mentre tonava a casa. Investito da un auto appena sceso dall’autobus : Siamo in Sardegna. Ed è qui che un ragazzo di tredici anni ha perso la vita, travolto da un’auto a Quartu Sant’Elena (Cagliari). Secondo una prima ricostruzione dei quotidiani locali, il ragazzino era appena sceso dall’autobus quando, mentre attraversava la strada per tornare a casa, un veicolo lo ha Investito uccidendolo sul colpo. Il conducente dell’auto, si tratterebbe di una donna del posto, sotto choc ha saputo solo dire di non averlo ...

A 4 anni giù dal balcone. Afferrato al volo : è salvo : A prendere il piccolo un ragazzo ora ricoverato Famiglia indagata per abbandono di minore. Si chiama Angel Micael Vargas Fernandez, ha vent'anni ed è l'eroe del giorno. Ha salvato la vita, prendendolo al volo, a un bambino di 4 anni precipitato dal secondo piano. Angel Micael (nella foto) nella sua impresa si è fatto male, anche se non in modo serio. E il bimbo, grazie a lui, ha solo qualche graffio. È successo tutto davanti a un distributore di ...

Quartu Sant’Elena - scende dal bus e un’auto lo travolge : ragazzo di 13 anni muore sul colpo : Tragedia pochi minuti prima delle 20 di sabato sera a Quartu Sant'Elena (Cagliari). Un ragazzo è stato travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la strada dopo essere sceso dall'autobus alla fermata di S'Ecca S'Arrideli. Sul posto ambulanze e i carabinieri del Nucleo radiomobile che stanno ricostruendo l'accaduto.Continua a leggere

Demi Moore nuda in copertina a 56 anni. «Stuprata a 15 anni - salvai mamma dal suicidio» : A 28 anni di distanza dall’esplosione della sua fama, grazie al film Ghost, Demi Moore alla veneranda età di 56 anni si mostra completamente nuda sulla copertina di un magazine: la rivista in questione è Harper’s Bazaar, che ha intervistato l’attrice, sempre bellissima e un sex symbol da ormai quasi trent’anni.-- -- Anche all’epoca, nel 1991, Demi posò nuda: all’epoca la foto la ritraeva con il pancione (era incinta del suo secondo figlio) e ...

19 anni dal Grande Fratello - gli ex gieffini ricordano Pietro Taricone : “Indimenticabile” : Marina La Rosa, Lorenzo Battistello, Salvo Veneziano e Cristina Plevani celebrano oggi una ricorrenza importante: esattamente 19 anni fa varcavano la porta rossa della Casa della prima edizione del Grande Fratello. E oggi gli ex gieffini si riuniscono nel ricordo dell'indimenticabile Pietro Taricone.Continua a leggere

Un uomo solo al comando : il mito di Fausto Coppi a 100 anni dalla nascita : Domani, 15 settembre 2019, ricorrerà il centesimo anniversario della nascita di Fausto Coppi e, per l'occasione, il consiglio regionale del Piemonte ha autorizzato la cittadina che diede i natali al campione, Castellania, in provincia di Alessandria, a cambiare il nome in Castellania Coppi. Nonostante ci abbia lasciato a soli 40 anni, il 2 gennaio 1960, l'airone, come era soprannominato, è e sarà sempre un'icona, una leggenda del ciclismo e ...