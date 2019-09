Team multidisciplinare italiano in missione in Nepal per osservare i cambiamenti climatici

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2019) “Raccogliere da vicino evidenze deied ambientali, attraverso racconti e osservazione diretta, analizzare zone del Pianeta che rischiano di “scomparire” perché minacciate anche dall’azione dell’uomo, sono gli obiettivi principali della spedizione nella regione del Mustang inche avrà inizio con partenza dall’Italia ed esattamente da Roma, Domenica 22 Settembre. Incontreremo Luigi Fieni, restauratore e fotografo, che da più di 20 anni si occupa di restaurare gli affreschi di alcuni importanti monasteri, a partire dal tempio di Thugchen a Lo Mantang, fino al monastero di Jampa Lha Khang e gli antichi gompa di villaggi adiacenti. Grazie alla sua esperienza cercheremo di capire come il Mustang stia cambiando in questi ultimi anni e quanto resta delle antiche tradizioni buddiste locali”: lo ha annunciato Stefania Gentili, Guida Ambientale Escursionistica ...

dottormich : RT @LisaFreeWeed: Lo studio sopra menzionato è stato pubblicato di recente sulla rivista Bioresource Technology Reports . Guidato dal profe… - LisaFreeWeed : Lo studio sopra menzionato è stato pubblicato di recente sulla rivista Bioresource Technology Reports . Guidato dal… - DXCitaly : In DXC siamo alla ricerca di Consulenti Salesforce per far parte del nostro team Enterprise & Cloud Application in… -