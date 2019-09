Tales of Arise si mostra in un nuovo trailer dal TGS 2019

Fonte : eurogamer

(Di domenica 15 settembre 2019) Durante il corso del TGSBandai Namco ha pubblicato undiof, ilcapitolo della celebre saga JRPGof in arrivo durante il corso del prossimo anno.Il filmato si concentra prevalentemente su Alphen e Shionne, i due protagonisti precedentemente rivelati, di cui vengono offerti maggiori dettagli sulla natura del loro legame e dei loro poteri,ndo nel mezzo anche qualche nuova sequenza di gameplay.Sul finale viene presentato anche un misterioso personaggio di cui al momento Bandai Namco non ha svelato alcun dettaglio. Sarà uno dei protagonisti che recluteremo nel party durante il corso dell'avventura? Per scoprirlo non ci resta che attendere.Leggi altro...

