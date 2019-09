New Delhi | cosa sappiamo del batterio e quale può essere la risposta a questa minaccia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019) NDM-1, cioè Metallo-beta-lattamasi di New, è il nome dato a un enzima scoperto nel 2009, che rende i batteri resistenti agli antibiotici comunemente utilizzati. Questo enzima appartiene a un gruppo di enzimi (beta-lattamasi) in grado di rompere i legami chimici dell’anello beta-lattamico, che costituisce una parte importante di molti antibiotici come penicilline, cefalosporine e soprattutto i carbapenememici. Le Klebsielle sono stati i primi batteri identificati nel 2009 come produttori di NDM-1 in un paziente di ritorno dall’India in Inghilterra portatore di un’infezione non rispondente a svariati antibiotici. La Klebsiella isolata era resistente ai beta-lattamici, cioè un ceppo poi definito NDM-1. Successivamente infatti, in base allo studio dei meccanismi di resistenza genetica e antibiotica dell’organismo, si è riusciti a identificare NDM-1 e la sua origine. ...

