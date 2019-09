Napoli | arrestato il ' pizzaiolo' di Papa Francesco Enzo Cacialli truffava

Choc a Napoli - il pizzaiolo di Papa Francesco arrestato per truffa agli anziani : È il 23 marzo del 2015. E Papa Francesco in visita pastorale a Napoli riceve una pizza speciale con i colori del Vaticano: mozzarella di bufala, pomodorini gialli e la scritta «W il...

Napoli - prende a pugni un bancomat e aggredisce i carabinieri : arrestato un 18enne : I carabinieri della Compagnia di Napoli hanno arrestato ieri, Salvatore Fioretto, di 18 anni originario della provincia partenopea e già noto alle forze dell'ordine per altri illeciti, per oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane uomo è stato accusato di avere preso a calci e pugni non solo un bancomat postale, ma anche i militari dell'arma intervenuti a bloccare la sua furia distruttiva. Il presunto colpevole fermato in ...

Manager russo arrestato a Napoli : ecco chi è l'italiano coinvolto nell'intrigo internazionale : Insieme ad Alexander Korshunov è stato incriminato negli Stati Uniti anche un cittadino italiano, il 59enne Maurizio Paolo Bianchi. È quanto si legge in un comunicato del dipartimento...

Manager russo arrestato a Napoli per cospirazione - coinvolto un italiano. Mosca : “Usa ritirino la richiesta di estradizione” : È nello spazio aereo e diplomatico tra Mosca-Washington-Napoli che viaggia una storia che sembra avere i soliti ingredienti della trita spy story, ma che invece rivela una partita economica rilevantissima per la Russia e per il settore aereo, all’indomani della crisi della Boeing innescata dagli incidenti dei 737 Max. La prima mossa è stata giocata venerdì 30 agosto quando Alexander Korshunov è sbarcato a Capodichino con la moglie per una ...

Napoli - già ai domiciliari per violenza 19enne spacciava droga dalla finestra : arrestato : I carabinieri della stazione di Boscoreale, città metropolitana di Napoli, hanno arrestato Luigi M. per spaccio di droga. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dai giudici della Corte d'appello di Napoli. Il giovane si trovava già agli arresti domiciliari. Le autorità però gli hanno notificato il provvedimento sostitutivo della misura detentiva. Lo spaccio dalla finestra Il reato contestato ad un giovane ...

Napoli - investe bimba e fugge : arrestato : 10.58 Un 47enne napoletano, alla guida sotto l'effetto di cocaina, ha investito una bambina di 8 anni di nazionalità ucraina ed è fuggito. E' avvenuto a Mondragone, nel Casertano. La piccola è stata investita mentre era in strada con i genitori. Trasferita all'ospedale Santobono di Napoli è stata operata e versa in pericolo di vita. Pressato dalle ricerche dei carabinieri il 47enne si è costituito ed è stato posto ai domiciliari. L'auto su ...

Semina il panico negli uffici del ministero a Napoli : arrestato immigrato : Ignazio Riccio Nelle fasi dell’arresto, l’uomo per evitare le manette ha colpito un carabiniere con un pugno ma i militari, dopo aver vinto la sua resistenza, lo hanno fermato Ha rubato un estintore dagli uffici della ragioneria di Stato del ministero Economia e Finanze e ha Seminato il panico tra i presenti, finendo per colpire con un pugno un carabiniere che cercava di bloccarlo. Fedor Ivanovic Kakashkihn, un ucraino di 32 anni ...

Detenuto evaso a Roma : arrestato dopo 7 giorni di fuga a Napoli : La proprietaria dell'abitazione dove aveva trovato rifugio l'evaso è la vedova di un uomo, scomparso nell'ambito della faida avvenuta all'interno del clan Amato-Pagano tre anni fa.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Arrestato a Napoli detenuto evaso a Roma - 22 agosto - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. E' stato catturato a Napoli il detenuto che era evaso il giorno dopo Ferragosto dal Pertini di Roma, 22 agosto 2019,