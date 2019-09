Meteo | domenica con Sole e CALDO da nord a sud | si avvicina l'equinozio

Meteo : domenica col maltempo al nord - occhio ai forti temporali : Una vasta saccatura colma d'aria fredda proveniente dal nord Europa si sta estendendo sin sui settori centrali del continente, tanto da coinvolgere a pieno Paesi come la Germania, la Svizzera,...

Previsioni Meteo - Domenica 8 Settembre la prima ondata di freddo della stagione sull’Italia : torna la neve sulle Alpi [MAPPE e DETTAGLI] : Lungo il solco barico piuttosto profondo che andrà aprendosi con direttrice meridiana nel corso dei prossimi giorni, diversi impulsi instabili raggiungeranno il Mediterraneo centro settentrionale e l’Italia apportando fasi accese di instabilità, talora anche con tempo perturbato. Le regioni che per prima e forse anche di più risentiranno della crisi atmosferica, saranno buona parte di quelle settentrionali. Il primo impatto delle ...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni : temporali sparsi e maltempo. Tutti i dettagli fino a Domenica 8 Settembre : Si annuncia una settimana caratterizzata, dal punto di vista Meteorologico, da addensamenti e temporali su vaste zone della penisola italiana. Lo dicono le Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Di seguito i dettagli: Mercoledì 4 Settembre – al nord addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine centro-occidentali, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato ...

Traffico e Meteo - è una Domenica da “bollino rosso” per il rientro nelle principali città dopo l’estate : Domenica da bollino rosso sulle strade principali italiane. Come da previsione, si registrano ancora flussi di Traffico in rientro verso le grandi citta’ del nord gia’ dalle prime ore di questa mattina. Viabilita’ Italia e’ riunita per monitorare il flusso veicolare e per garantire tempestive gestioni di eventuali situazioni di grave criticita’ del Traffico, che attualmente non sono presenti sulla rete. E’ in ...

Previsioni Meteo fine settimana : si intensificano i temporali - domenica di maltempo su parte del Nord [MAPPE] : Benché sia aumentata la pressione quasi a tutte le quote in queste ultime ore, l’attività temporalesca su diversi settori italiani, specie sui rilievi in genere, anche delle isole maggiori, continua imperterrita a causa ancora di una flebile circolazione vorticosa alle medie quote in prossimità del basso Tirreno. Va detto anche che l’instabilità convettiva è oltremodo incentivata da uno stato termico in prossimità del suolo sopra ...

Allerta Meteo - a inizio Settembre si scatena l’autunno : forte maltempo già tra Domenica 1 e Lunedì 2 - alto rischio alluvioni [MAPPE] : Allerta Meteo – Le condizioni di instabilità andranno via via intensificandosi nel corso dei prossimi giorni, soprattutto verso il weekend. Dal Nord Atlantico arriveranno fronti sempre più determinati, grazie ad uno squarcio barico più profondo e aperto operato da un ramo secondario del “fronte sub-polare” verso il Mediterraneo centrale. Ma nel contesto mediamente instabile, abbiamo individuato, dalle indagini ultime, una fase ...

Allerta Meteo per l’ultima Domenica di Agosto : forti temporali pomeridiani anche oggi - massima attenzione : Ancora una giornata temporalesca su diverse aree del nostro territorio. Abbiamo già avuto modo di ribadire che stiamo vivendo una fase mediamente instabile le cui cause vanno rinvenute alle quote medie dell’atmosfera ( dove, tra l’altro, c’è una defaillance nei geo-potenziali nemmeno particolarmente importante) quindi baricamente non vi è una crisi con corrispondenza anche al suolo e ciò preclude una instabilità più estesa. Pur ...

Previsioni Meteo domenica 25 agosto : permane l’instabilità - temporali su molte zone [DETTAGLI e MAPPE] : Anche il giorno festivo di questo Weekend, sarà costernato da temporali diffusi su gran parte del territorio. Come abbiamo avuto modo di ribadire in più di qualche occasione nei nostri editoriali, siamo di fronte a un tipo di circolazione instabile, che non presenta connotati particolarmente profondi sotto l’aspetto barico né, quindi, attività cicloniche significative. Più che altro si tratta di una instabilità che viene innescata da una ...

Meteo : domenica stabile ovunque - anticiclone sub-tropicale quinto atto : L'anticiclone sub-tropicale è pronto a sferrare il suo quinto attacco all'Italia, seppur senza raggiungere l'intensità delle sue precedenti apparizioni. Il caldo dunque è destinato ad...

Meteo - le previsioni di domenica 18 agosto : Meteo, le previsioni di domenica 18 agosto La prossima settimana tornerà il caldo africano. Sono attese temperature fino a 36-38 gradi soprattutto al Centro Sud e sulle isole. Qualche temporale lambirà il Nord ma in un contesto piuttosto stabile LE previsioni Parole chiave: ...