Il copyright sul paradiso

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 15 settembre 2019) Emanuela Fontana Ferdinando Sciabbarrà è un uomo riservato. Da cinque anni il suo tesoro è venuto allo scoperto. È lui il re della Scala dei Turchi. La scogliera più bianca di Sicilia, la meraviglia della candida parete a gradoni miracolo di natura che illumina gli occhi poco dopo aver lasciato la Valle dei Templi di Agrigento, è sua. Di Sciabarrà Ferdinando pensionato, ex dirigente della Camera di Commercio di Agrigento. Eppure volente o nolente il suo nome continua a circolare come un prezzemolo. La notizia che la Scala dei Turchi è privata è diventata di dominio pubblico una manciata di anni fa, ma ora c'è da sistemare la questione: come può il Comune di Realmonte tutelare una scogliera di proprietà di un cittadino? Sul tavolo del sindaco Calogero Zicari è arrivata in questi giorni una bozza di accordo: la Scala dei Turchi può diventare patrimonio municipale, ma a un ...

