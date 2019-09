Sicilia | oltre 1 | 5 mln per restauro dimore storiche 2

Sicilia : oltre 1 - 5 mln per restauro dimore storiche : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - In arrivo i primi contributi della Regione a favore delle dimore storiche Siciliane. La commissione, composta da funzionari del dipartimento dei Beni culturali, ha stilato la graduatoria dei finanziamenti di oltre un milione e mezzo di euro per interventi conservativi

La Sicilia supera la Sardegna - sull’Isola oltre 15 milioni di turisti : Nel mese di agosto la Sicilia ha superato la Sardegna nel conteggio dei turisti. Un risultato più che atteso ad agosto visti i dati non esaltanti di luglio. In Sicilia sono giunte in tutta l’estate la bellezza di oltre 15 milioni di turisti da ogni parte del mondo per un business miliardario per gli operatori de settore. E a settembre l’afflusso dovrebbe continuare. Il mese di agosto ha registrato il record con cui la Sicilia, come ...

La Sicilia supera la Sardegna - sull’Isola oltre 15 milioni di turisti : Nel mese di agosto la Sicilia ha superato la Sardegna nel conteggio dei turisti. Un risultato più che atteso ad agosto visti i dati non esaltanti di luglio. In Sicilia sono giunte in tutta l’estate la bellezza di oltre 15 milioni di turisti da ogni parte del mondo per un business miliardario per gli operatori de settore. E a settembre l’afflusso dovrebbe continuare. Il mese di agosto ha registrato il record con cui la Sicilia, come ...

Sicilia - escherichia coli oltre i limiti : stop ai bagni ad Aci Castello : stop ai bagni ad Aci Castello a causa della presenza di escherichia coli. Il sindaco di Aci Castello, Carmelo Scandurra, ha emesso un’ordinanza che vieta la balneazione nel tratto di mare antistante l’isola Lachea Sud. Il provvedimento è stato adottato dopo la comunicazione dell’Asp di Catania che analisi a campione hanno evidenziato la presenza di valori di escherichia coli eccedenti i limiti consentiti dalla norma. Il divieto ...

Reddito di cittadinanza - i navigator dovranno trovare lavoro a oltre 162mila Siciliani : Da lunedì 2 settembre partono le convocazioni da parte dei centri per l’impiego della prima tranche di beneficiari del Reddito di cittadinanza “occu-pabili”, vale a dire quei soggetti che hanno iniziato a percepire il sussidio nel periodo aprile-luglio e che, aven-done i requisiti, devono essere inseriti nel programma di ricerca di un impie-go, firmando il patto per il lavoro. La fetta principale degli oltre 704mila soggetti indirizzati al ...

Sicilia : oltre 5mln di euro per parcheggi in 13 città : Palermo, 8 ago. (AdnKronos) - Otre cinque milioni di euro per costruire nuovi e moderni parcheggi in tredici città Siciliane. L'assessorato regionale alle Infrastrutture ha dato il via libera ai progetti che riguardano i Comuni di Caltagirone, Misterbianco, Acireale, Trapani, Marsala, Bagheria, Part

Sicilia : oltre 5mln di euro per parcheggi in 13 città : Palermo, 8 ago. (AdnKronos) – Otre cinque milioni di euro per costruire nuovi e moderni parcheggi in tredici città Siciliane. L’assessorato regionale alle Infrastrutture ha dato il via libera ai progetti che riguardano i Comuni di Caltagirone, Misterbianco, Acireale, Trapani, Marsala, Bagheria, Partinico, Canicattì, Favara, Licata, Agrigento, Ragusa e Siracusa. Le opere rientrano nella tranche del Piano parcheggi messo in campo dal ...

Sicilia : oltre 5mln di euro per parcheggi in 13 città : Palermo, 8 ago. (AdnKronos) – Otre cinque milioni di euro per costruire nuovi e moderni parcheggi in tredici città Siciliane. L’assessorato regionale alle Infrastrutture ha dato il via libera ai progetti che riguardano i Comuni di Caltagirone, Misterbianco, Acireale, Trapani, Marsala, Bagheria, Partinico, Canicattì, Favara, Licata, Agrigento, Ragusa e Siracusa. Le opere rientrano nella tranche del Piano parcheggi messo in campo ...

Sicilia : da Regione oltre 5mln per monitoraggio ponti e viadotti : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - Supera i cinque milioni di euro la cifra stanziata dal governo Musumeci per il maxi monitoraggio straordinario di ponti, viadotti e gallerie di competenza delle ex province Siciliane. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. "Stiamo int