Riki Marcuzzo è tornato | addio al sosia e ' nuova faccia'

Fonte : blogo

(Di sabato 14 settembre 2019) Ha creato clamore sui social la trovata del '' di, ex di Amici di Maria improvvisamente 'sostituito' da unper una settimana, prima di ricomparire su Instagram con il proprio volto.Una pura e semplice strategia per lanciare l'ultima fatica discografica del cantante, come confermato da Francesco Facchinetti, suo manager: “Preparatevi a grandi cose. Sicuramente la promozione più assurda che in Italia sia stata mai fatta. Preparatevi, mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo”. “Sarebbe stato facile ripetere le stesse cose che abbiamo fatto prima. No no no, cambiamo tutto. Destabilizziamo. Divertiamoci”.ale '' 14 settembre 2019 15:47.

trash_italiano : Finita la pacchia: svelata l'identità del finto Riki Marcuzzo! - trash_italiano : Riki Marcuzzo sostituito da un sosia? - makakog : ma riki marcuzzo non può mettere foto seminude e uscirlo come tutti invece di creare polemiche inutili insieme al suo amico facchinetti? -