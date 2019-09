Project Resistance presenterà anche una campagna singleplayer

Già flop Resident Evil Project Resistance : trailer viene bombardato di non mi piace : Resident Evil Project Resistance ha finalmente giocato a carte scoperte. Dopo aver stuzzicato i videogiocatori con diversi teaser, "mamma" Capcom ha infatti snocciolato trailer e dettagli per il suo prossimo progetto legato alla saga survival horror per eccellenza, in occasione del Tokyo Game Show 2019. La più grande fiera del Giappone dedicata all'intrattenimento elettronico ha dunque ospitato il revelal di quello che si presenta a tutti gli ...

Il primo video gameplay di Project Resistance fa infuriare molti fan e riceve una marea di dislike e commenti negativi : Capcom ha recentemente rivelato il suo Project Resistance, un nuovo gioco ambientato nell'universo di Resident Evil. Il gioco di sopravvivenza in cooperativa 4v1 ha sollevato molti dubbi tra i fan di RE, con i giocatori che hanno espresso la loro totale disapprovazione contro la nuova direzione che Capcom ha intrapreso per il famoso franchise.Innanzitutto, il video è stato inondato di voti negativi. Attualmente, su YouTube si contano 3.800 like ...

Project Resistance si mostra nei primi video gameplay in arrivo dal TGS 2019 : Come probabilmente saprete, Capcom ha da poco annunciato il nuovo Resident Evil, Project Resistance, con un teaser trailer.Ora, però, è giunto il momento di dare uno sguardo più ravvicinato al gameplay del titolo grazie ad alcuni video provenienti dal TGS 2019 e tratti dalla demo giocabile.Prima di lasciarvi alla visione dei video, vi ricordiamo che Project Resistance è essenzialmente un gioco co-op, dove i giocatori si troveranno impegnati in ...

Project Resistance è un Resident Evil 4v1 che si mostra nel primo video gameplay : Più che un Left 4 Dead nell'universo di Resident Evil verrebbe quasi da pensare a un Evolve nell'universo di Resident Evil e dopo il primissimo teaser trailer che ci aveva già fatto intuire qualcosa riguardo la natura di Project Resistance eccoci di fronte a un nuovo filmato decisamente più corposo e rivelatore.Durante il TGS 2019, Capcom ha svelato quello che sarà effettivamente il gameplay di uno spin-off della serie che vuole combinare ...

Project Resistance : il nuovo Resident Evil in multiplayer mostra il gameplay in video : Si scrive Project Resistance, si legge nuovo capitolo di Resident Evil. L'ultimo progetto di casa Capcom non è però legato ai capitoli principali della longeva saga survival horror, ma va a proporsi come uno spin-off concentrato sul multiplayer, così come il primo teaser trailer ci aveva già suggerito. Sviluppato dai ragazzi di NeoBards Entertainment, non dispone ancora di una data di uscia ufficiale, ma sappiamo che sbarcherà su PC, ...

Primo trailer per Resident Evil Project Resistance : orrore di squadra da Capcom : Capcom ce lo aveva promesso: il Primo teaser trailer di Resident Evil Project Resistance sarebbe arrivato nella giornata di oggi, 9 settembre 2019. E così è stato, con il colosso di Osaka ad aver dato in pasto ad appassionati e curiosi il filmato visibile poco più in basso in questo stesso articolo. La clip va ad anticipare la mole di novità che sarà rilasciata invece in occasione del Tokyo Game Show 2019, in programma dal 12 al 15 settembre - ...

Il nuovo Resident Evil - Project Resistance - si mostra nel primo teaser trailer : Prima dell'inizio del Tokyo Game Show che si terrà alla fine di questa settimana, Capcom ha appena pubblicato il primo filmato ufficiale del prossimo gioco di Resident Evil, ovvero Project Resistance.Mentre il gioco continua ad essere annunciato con questo titolo provvisorio, il trailer conferma che si tratterà davvero di un titolo co-op, con i giocatori che si scontreranno con orde di zombie. Nel filmato vengono mostrate anche quelle che ...

Sony al TGS 2019 con Death Stranding - Project Resistance - Final Fantasy VII Remake - NiOh 2 e molto altro : Il Tokyo Game Show 2019 è alle porte e come vi avevamo già svelato alcuni giorni fa non ci sarà spazio per una vera e propria conferenza per l'universo PlayStation. Sony ha dei piani diversi e nonostante la mancanza di un evento "unitario" ci sarà spazio per una serie di appuntamenti davvero notevolissima.Ci sarà spazio per una marea di trailer ma anche per degli eventi sul palco che verranno trasmessi anche attraverso Twitch e YouTube. Questi ...

Project Resistance potrebbe non essere altro che il remake di Resident Evil 3? : Come probabilmente saprete Capcom ha recentemente annunciato Project Resistance, progetto che ha fatto parlare molto i fan legati a Resident Evil.Ebbene, per quanto al momento non si abbiano informazioni su quanto stia bollendo in pentola, le speculazioni di certo non mancano, per cui tanto vale vagliare le più interessanti. In particolare, in rete gli utenti propendono per l'ipotesi che vorrebbero Project Resistance essere nient'altro che il ...

Prime immagini per Resident Evil Project Resistance : il nuovo gioco è Outbreak 3? : La prossima scommessa di Capcom si chiama Resident Evil Project Resistance. E, come il nome già suggerisce, è legata a doppio filo alla celebre saga survival horror, avviata nel lontano 1996 dal colosso di Osaka. Il nuovo capitolo è ufficialmente in lavorazione, come confermato dal primo teaser diffuso dalla compagnia giapponese nella giornata di ieri, e sarà annunciato in via completa il prossimo 9 settembre, a ridosso del Tokyo Game Show ...

Il nuovo Resident Evil - Project Resistance - sarà un gioco co-op per quattro giocatori? Un leak svela alcune immagini : Come vi avevamo detto oggi, Project Resistance è il nome in codice del nuovo Resident Evil. Il titolo sarà presentato durante il Tokyo Game Show in una presentazione che avverrà il 9 settembre alle 17 ore italiane. Ora, attraverso un video di anteprima pubblicato su YouTube, sono trapelate in rete alcune delle immagini del gioco.Questi screenshot presentano una varietà di personaggi, che non abbiamo mai visto prima d'ora nella serie Resident ...

Il nuovo Resident Evil è Project Resistance : annuncio ufficiale al Tokyo Game Show 2019 : Capcom ha finalmente parlato: il nuovo Resident Evil è realtà, ad un passo dal suo annuncio ufficiale! Proprio così, gli amanti dei survival horror e delle mostruosità assortite della più che ventennale saga - nata nel 1996 sulla prima PlayStation - devono tenersi pronti, perché settembre sarà il mese giusto per scoprire cosa bolle in pentola nelle laboriose fucine del colosso di Osaka. Colosso che, nella giornata di oggi, 29 agosto 2019, ha ...