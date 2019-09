Pontida | dalla festa della Lega insulti dal deputato Comencini a Mattarella | “Mi fa

Fonte : fanpage

(Di sabato 14 settembre 2019) Alla vigiliatradizionale kermesse leghista diilVito, parlando dal palco dell'Assemblea dei giovani, ha attaccato il Capo dello Stato Sergio: “Questo PresidenteRepubblica mi fa schifo, mi fa schifo chi non tiene conto del voto del 34% degli italiani”.

