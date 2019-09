Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019), la“razzista” che nonl’appartamento aia Lasu Radio24: “Non ce la faccio più, mi ammazzo, mi butto nel Naviglio o mi taglio la gola”. “Ho sbroccato, la ragazza mi haperdere la testa”. “Chiedo scusa, se vuole l’appartamento è suo, ma non mi risponde più”. ”Io non sono né razzista, né salviniana”. L'articolo, lache nonaia La: “Houna cazzata. Che faccio? Mi ammazzo?” proviene da IlQuotidiano.

TutteLeNotizie : Patrizia, la donna che non affitta casa ai meridionali a La Zanzara: “Ho fatto una cazzata… - ilfattovideo : Patrizia, la donna che non affitta casa ai meridionali a La Zanzara: “Ho fatto una cazzata. Che faccio? Mi ammazzo?” - Noovyis : (Patrizia, la donna che non affitta casa ai meridionali a La Zanzara: “Ho fatto una cazzata. Che faccio? Mi ammazzo… -