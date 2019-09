Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 14 settembre 2019) Non sarà la prima bambina nata l′11 settembre, ma Christina, venuta alla luce nel diciottesimo anniversario degli attacchi terroristici che hanno segnato in maniera indelebile la storia recente degli Stati Uniti e non solo, porta con sé una serie di simboli inequivocabili a farne un piccolonuova vita che prevale sul terrore.La piccola Christina Brown è infatti nata l′11 settembre (indicatoStati Uniti come 9/11), presso il Methodist LeBonheur Hospital di Germantown, nel Tennessee,9.11 del mattino, per un peso di 9e 11(4,39 kg), scrive la Bbc. È venuta alla luce con un parto cesareo lasciando medici e staff stupefatti nel constatare le coincidenze numerologiche.”È una nuova vita fra la devastazione e la distruzione”, ha affermato la madre Cametrione Moore-Brown. Il padre, Justin Brown, ha ...

MattiAnti : Grande protagonista delle lotte antirazziali degli anni ‘60 negli Stati Uniti, nel mirino del KKK per anni e vittim… - The_ChosenOne_1 : RT @HuffPostItalia: Nasce negli Usa l'11/9 alle 9.11 e pesa 9 libre e 11 once: Cristina è il simbolo della speranza - HuffPostItalia : Nasce negli Usa l'11/9 alle 9.11 e pesa 9 libre e 11 once: Cristina è il simbolo della speranza -