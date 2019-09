Ascolti Tale e Quale Show | arriva il primo verdetto per Carlo Conti

Fonte : lanostratv

(Di sabato 14 settembre 2019)2019,prima puntata:riparte in calo È partito ieri, il programma cult del venerdì sera di Rai1. Per lodiquesti sono stati gli: 3.844.000 telespettatori e il 21.5% di share, in netto calo rispetto all’anno scorso quando fece ben 600 mila telespettatori e 2 punti percentuali in più. Come maicosì bassi per il programma dell’ammiraglia Rai, mai sceso sotto la soglia dei 4 milioni? Contro, tra le altre cose, non aveva la concorrenza di Canale 5 (che schierava l’ennesima replica di Checco Zalone, ndr), ma le temperature ancora estive non hanno aiutato lo. Tanti, infatti, erano fuori per via del bel tempo e la platea televisiva in prima serata è inevitabilmente crollata rispetto a un anno fa. Come se la caveràda settimana prossima con l’arrivo dello tzunami ...

