Viktorija e Virginia Mihajlovic La leucemia di Sinisa Mia madre in lacrime e

Sinisa Mihajlovic - le figlie Viktorija e Virginia a Verissimo : "La malattia di papà è stata una notizia che ci ha cambiato la vita" : Nella prima puntata della nuova edizione di Verissimo , che andrà in onda domani, sabato 14 settembre 2019, su Canale 5 a partire dalle ore 16, Silvia Toffanin ha intervistato Viktorija e Virginia Mihajlovic , le figlie di Sinisa Mihajlovic , l'ex calciatore e allenatore del Bologna che, in questi mesi, sta lottando contro una forma acuta di leucemia che, però, non gli sta impedendo di continuare a svolgere la propria attività di allenatore.Le ...

Sinisa Mihajlovic - la dedica delle figlie Viktorija e Virginia : "La grande bellezza - sei più di un guerriero..." : Ieri, Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore del Bologna, ha commosso gli appassionati di calcio e non solo, presentandosi a sorpresa sulla panchina della propria squadra in occasione della prima giornata di campionato di Serie A. Come sappiamo, infatti, Mihajlovic, lo scorso 13 luglio, aveva annunciato di aver contratto una forma acuta di leucemia e di volersi sottoporre subito alle relative cure. Dopo 44 giorni di ricovero, con il ...