Tiro a volo | Europei Lonato 2019 | nello skeet femminile junior vince la

Fonte : oasport

(Di venerdì 13 settembre 2019) Conclusa anche la finale dellodeglidiin corso adel Garda, in provincia di Brescia: in una sfida a sei senza azzurrine giunte all’atto conclusivo, a sorridere è la tedesca Eva-Tamara Reichert, che regola la slovacca Vanesa Hockova, seconda, e la russa Elena Bukhonova. In una finale tiratissima la teutonica sconfigge in pratica agli ultimi due piattelli la slovacca, con lo score di 51-50 al termine dei 60 bersagli di finale. Si ferma a 10 colpi dalla conclusione invece la gara della russa, fuori in terza posizione, e dunque vincitrice della medaglia di bronzo, con 39/50. Eliminata in quarta posizione la tedesca Johanna Gerda Margareta Wedekind, che si ferma ai piedi del podio con lo score di 31/40, mentre è quinta la romena Raveca-Maria Islai, out con il punteggio di 23/30. Sesta e prima delle eliminate, ad un terzo di gara, la ...

