Stadi Serie A | lo scenario è pauroso | età media di 61 anni | servono più di 2 miliardi

Serie D - il Palermo chiede la gestione gratuita dello Stadio : Inizio importante del Palermo nel campionato di Serie D, i rosanero sono la principale candidata alla vittoria finale. Nel frattempo è andato in scena stamattina un incontro allo stadio tra l’ad della SSD Palermo calcio Rinaldo Sagramola, il presidente Dario Mirri e la commissione Patrimonio e Bilancio del consiglio comunale di Palermo per convenzione per l’utilizzo dello stadio Renzo Barbera e sulla gestione della ...

Serie C - lo spettacolo negli Stadi : da Avellino a Reggio Calabria quanto entusiasmo! [FOTO] : E’ grande spettacolo in Serie C. Le squadre entusiasmano in campo, i tifosi rispondono dagli spalti. Un gran numero di presenze, come sempre, anche in questa giornata di sosta dei campionati di A e B per le Nazionali. Entusiasmo, in particolare ad Avellino e Reggio Calabria. In alto la FOTOGALLERY. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi ...

Serie A – Juventus-Napoli più sicura : allo Stadium nuove tecnologie di videosorveglianza : allo Stadium sedici nuove telecamere di sicurezza per vigilare sui cori razzisti: già da Juventus Napoli aumentano le tecnologie La stagione 2019-20 di Serie A è iniziata lo scorso fine settimana, gli appassionati non attendono altro, però, del primo grande incontro tra Juventus e Napoli, che si terrà sabato sera. I bianconeri giocano la prima sfida stagionale in casa, davanti al loro pubblico, in uno Juventus Stadium rinnovato: nello ...

Serie A - record di presenze allo Stadio all’esordio : presenze stadio prima giornata Serie A. All’indomani della conclusione della prima giornata della Serie A TIM 2019/2020, che ha visto la vittoria delle formazioni favorite, ovvero Juventus, Inter e Napoli, è possibile già trarre i primi bilanci. Si parte già con un record nelle presenze allo stadio. Mai, dall’introduzione del format a 20 squadre nella […] L'articolo Serie A, record di presenze allo stadio all’esordio è ...

LIVE Parma-Juventus - Serie A 2019 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo protagonista allo Stadio Tardini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31 Il caso Paulo Dybala, che ad inizio agosto sembrava potesse giungere al Manchester United in cambio di Romelu Lukaku, continua a non avere certezze: l’argentino non vuole lasciare la Vecchia Signora, ma le possibilità di un approdo al PSG o all’Inter in cambio di Mauro Icardi sono ancora aperte. 17.29 Il mercato incombe, nonostante l’inizio del campionato: come ...

Serie A - tanta voglia di campionato. Assalto agli Stadi italiani : abbonamenti da "record" : Passando in rassegna le notizie sugli abbonamenti per l' imminente Serie A, suonerà come un ritornello la parola "record". Più o meno ovunque, le tessere stagionali per lo stadio stanno toccando numeri eccezionali, soprattutto in relazione all' idea per cui la Serie A è decadente, come lo sono molti

Abbonamento Inter 2019-2020 : costo e disponibilità settori Stadio San Siro per Serie A e Champions League : La nuova stagione della Serie A 2019 – 2020 sta per iniziare ed è iniziata di nuovo anche la campagna degli abbonamenti. L’Inter, nella scorsa stagione, ha avuto un boom di abbonamenti, facendo un record e questa nuova stagione di abbonamenti punta a superare i numeri dello scorso anno. Durante l’estate c’è già stato un record di abbonamenti per la nuova stagione, toccando la cifra record di 1,3 milioni di spettatori. Con l’arrivo di Conte, il ...

Abbonamento Juventus 2019-2020 : prezzo settori Allianz Stadium per Serie A e Champions League : Chi vive la Juventus in maniera viscerale, non può non rinnovare l’Abbonamento 2019-2020, che permette di avere numerosi vantaggi a tutti i tifosi che ne entrano in possesso. Nei prossimi paragrafi vedremo quali sono i prezzi e i settori dell’Abbonamento Juventus 2019-2020 per le partite di Serie A. Vedremo come utilizzare la prelazione per Champions League e Coppa Italia e scopriremo quali sono tutti i vantaggi per gli abbonati all’Allianz ...