L’ex primo ministro turco Ahmet Davutoglu si è dimesso dall’AKP di Erdoğan

Basket - Mondiali 2019 : l’Angola ai raggi X. Carlos Morais primo terminale offensivo - occhio alL’ex Virtus Bologna Yanick Moreira : Si avvicina il secondo impegno dell’Italia ai Mondiali di Cina 2019. Dopo l’esordio con le Filippine, gli azzurri si apprestano ad affrontare a Foshan l’Angola, una delle cinque formazioni africane presenti in questa rassegna iridata. Nella giornata di ieri gli uomini allenati dall’americano Willy Voigt sono stati battuti in modo nettissimo, 59-105, da una Serbia in stato di grazia (per intenderci, 23/35 da 2, 13/20 da 3 ...

È iniziato il più grosso processo contro L’ex primo ministro della Malesia Najib Razak : A Kuala Lumpur, in Malesia, è iniziato il più grosso processo nei confronti dell’ex primo ministro Najib Razak, uno dei tanti che riguardano lo scandalo sul controverso fondo di investimento 1Malaysia Development Bhd (1MDB), creato proprio da Najib nel 2009.

Usa - primo caso di reato in orbita : l’astronauta Anne McClain accusata dalL’ex moglie di accesso improprio al suo conto dall’Iss : Una coppia omosessuale, ora separata, si avvia ad essere al centro della prima causa per un reato commesso in orbita. Si tratta di Summer Worden, una ex 007 dell’aeronautica Usa residente in Kansas, e Anne McClain, astronauta decorata della Nasa. La prima ha accusato l’ormai ex coniuge di aver violato le sue credenziali di accesso al conto bancario mentre si trovava sulla stazione spaziale internazionale (Iss) nel corso di una missione di sei ...

Il Sudan ha un nuovo primo ministro - L’ex diplomatico dell’ONU Abdalla Hamdok : Abdalla Hamdok, ex vice segretario esecutivo della Commissione Economica dell’ONU per l’Africa, ha giurato come nuovo primo ministro del Sudan, diventando così capo di uno dei due organi che guiderà il paese in una fase di transizione che porterà tra

Irene Cioni è incinta : primo figlio per L’ex Velina di Striscia la notizia : L’ex Velina di Striscia la notizia Irene Cioni è incinta Nuova vita per Irene Cioni. A due anni dall’ultimo stacchetto sul bancone di Striscia la notizia l’ex Velina è incinta. La modella e influencer ha dato l’annuncio su Instagram, dove ha messo in mostra il pancino che cresce (foto in basso). Una notizia che ha […] L'articolo Irene Cioni è incinta: primo figlio per l’ex Velina di Striscia la notizia ...

Lorenzo Battistello - L’ex concorrente del primo Grande Fratello rivela : “Mi hanno tolto un tumore maligno” : “Otto mesi fa mi hanno tolto un tumore maligno che avevo dentro di me, otto mesi fa non sapevo se sarei invecchiato o no, otto mesi fa vedevo la fine mentre adesso vedo l’inizio”. A rivelarlo in un post su Instagram è Lorenzo Battistello, concorrente della prima edizione del Grande Fratello assieme a Pietro Taricone, Rocco Casalino e Marina La Rosa. Lui, divenuto popolare diciannove anni fa come “il cuoco” del primo ...

Il primo promo di FBI : Most Wanted - lo spin-off con Julian McMahon - L’ex Cole di Streghe : Tra le novità di CBS per la prossima stagione televisiva c'è FBI: Most Wanted, lo spin-off del poliziesco FBI che debutterà nel 2020 negli Stati Uniti. Come la serie madre, anche la sua derivata è creata dal premio Emmy Dick Wolf, un veterano dei procedural e showrunner di grande esperienza, capace di creare franchise di lungo corso come le serie Chicago (Fire, Pd, Med e Justice) e Law and Order e i suoi tanti spin-off. A differenza di ...