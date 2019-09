L' apprezzato Control fuori dalla Top 20 nella classifica USA dei giochi più venduti ad

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 13 settembre 2019) NPD Group ha svelato i dati di vendita relativi al mercato USA nel mese di agosto e, stando a quanto riferito dall'analista Mat Piscatella, le vendite del mese non sono mai state così basse dal 1998.Lo scorso anno, ad agosto, il mercato software ha generato 341 milioni di dollari, mentre quest'anno 257 milioni di dollari.Contando le vendite di hardware, software e di accessori come le prepagate per gli abbonamenti ai servizi, la spesa complessiva è stata di 666 milioni di dollari.Leggi altro...