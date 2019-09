I vulcani sottomarini “sono innocui | è di quelli subaerei come Stromboli che bisogna

Scoperti vulcani sottomarini nel Tirreno al largo della Calabria : nel team anche 2 docenti dell’Ateneo di Messina : Le proff.sse Barbara Orecchio e Debora Presti, unitamente all’assegnista Cristina Totaro, del Dipartimento di Scienze matematiche e informatiche, Scienze fisiche e Scienze della Terra dell’Ateneo di Messina, fanno parte del team che ha scoperto tre vulcani sottomarini nel Tirreno, al largo della Calabria. Le studiose, in collaborazione con ricercatori di vari Enti, in particolare l’INGV e le Università di Catania e Palermo, hanno pubblicato i ...

Il caso dei tre vulcani sottomarini scoperti a 15 chilometri dalla costa calabrese : Uno dei più grandi complessi vulcanici sottomarini italiani, finora sconosciuto, sviluppatosi a soli 15 km dalla costa tirrenica calabrese lungo una faglia della crosta terreste. È la scoperta fatta dai ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, illustrata in uno studio selezionato come research spotlight del mese di settembre della rivista EOS - Earth & Space Science News. Tale complesso vulcanico, ...

Tirreno - scoperti tre nuovi vulcani sottomarini davanti alle coste della Calabria : Un nuovo enorme complesso vulcanico è stato scoperto dai ricercatori dell'Ingv vicino alla costa tirrenica calabrese: suddiviso in due macro-aree, si sarebbe sviluppato lungo una faglia della crosta terreste. La ricerca, recentemente apparsa sulla prestigiosa rivista Tectonics dell’Agu (American Geo

Eccezionale scoperta lungo una faglia nel Mar Tirreno : localizzati vulcani sottomarini finora sconosciuti : È stato selezionato come research spotlight del mese di settembre della rivista EOS – Earth & Space Science News lo studio “Magmatism Along Lateral Slab Edges: Insights From the Diamante-Enotrio-Ovidio Volcanic-Intrusive Complex (Southern Tyrrhenian Sea)”, cui ha preso parte l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La ricerca, recentemente apparsa sulla prestigiosa rivista “Tectonics” dell’AGU (American Geophysical Union), ha ...

Sicilia - scoperti 6 vulcani sottomarini a pochi chilometri dalla costa : La notizia arriva dalla rivista Marine Gelology: in Sicilia, e per la precisione nelle acque della zona compresa tra Mazara del Vallo e Sciacca, sono stati scoperti 6 nuovi vulcani sottomarini, tutti a una manciata di chilometri dalla costa compresa tra Mazara del Vallo e Sciacca. Che, per l'occasione, sono stati battezzati Actea, Climene, Nesea, Doride, Ianeira e Ianassa. A rivelarlo sono stati i ricercatori dell'Istituto Nazionale di ...

Scoperti 6 vulcani sottomarini a pochi chilometri dalla costa della Sicilia : (Foto: Esa) Si chiamano Actea, Climene, Nesea, Doride, Ianeira e Ianassa e sono i 6 vulcani sottomarini appena Scoperti in Sicilia, a pochi chilometri dalla coste di Mazara del Vallo e Sciacca. A raccontarlo sulle pagine della rivista Marine Geology è un nuovo studio appena pubblicato dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs) di Trieste, che grazie a due spedizioni a bordo della nave Explora, ...

Sicilia - scoperti sei vulcani sottomarini “sconosciuti” tra Mazara del Vallo e Sciacca : scoperti sei vulcani sottomarini a pochi chilometri dalle coste della Sicilia sud-occidentale, tra Mazara del Vallo e Sciacca. Il ritrovamento si deve all’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs), nel corso di due campagne condotte a bordo della nave da ricerca Ogs Explora. Lo studio, pubblicato sulla rivista Marine Geology, ha confermato le precedenti ipotesi sulla presenza di tre vulcani e ne ha individuati per la ...

Eccezionale scoperta in Sicilia : ci sono 6 vulcani sottomarini : Un Sicilia sono stati scoperti 6 vulcani sottomarini. A ctea, Climene, Doride, Nesea, Ianira e Ianassa sono i nomi dei 6 vulcani individuati a largo delle coste Siciliane. Per loro sono stati scelti i nomi di 6 ninfe marine, le Nereidi. Si tratta di un’importante scoperta scientifica, che riguarda, da molto vicino, la Sicilia. I 6 vulcani si trovano tra Mazara del Vallo e Sciacca e sono stati scoperti dall’Istituto nazionale di ...

Eccezionale scoperta in Sicilia : scoperti 6 vulcani sottomarini : Un Sicilia sono stati scoperti 6 vulcani sottomarini. A ctea, Climene, Doride, Nesea, Ianira e Ianassa sono i nomi dei 6 vulcani individuati a largo delle coste Siciliane. Per loro sono stati scelti i nomi di 6 ninfe marine, le Nereidi. Si tratta di un’importante scoperta scientifica, che riguarda, da molto vicino, la Sicilia. I 6 vulcani si trovano tra Mazara del Vallo e Sciacca e sono stati scoperti dall’Istituto nazionale di ...

Scoperti sei vulcani sottomarini in Sicilia : uno è attivo e si trova a pochi chilometri dalla spiaggia : A quanto pare i fondali dei nostri mari e oceani riserverebbero ancora qualche sorpresa. Sono infatti stati Scoperti sei vulcani sottomarini, dei quali si ignorava del tutto l'esistenza. Le ricerche si sono concentrate nella porzione di mare sud-occidentale della Sicilia e sono state condotte a bord