Draghi | le mosse della Banca centrale europea | taglio dei tassi e più spesa per la ripresa

Fonte : ilmessaggero

(Di venerdì 13 settembre 2019) Il peggioramento dell'economia è più serio del previsto. E l'inflazione è ben lontana dall'obiettivo. Basta questo per chiamare la Bce, all'ultima curva di Mario...

ilcorvo20 : 'In Ue economia ancora debole', le mosse di Draghi - DanielaLantieri : RT @mastrobradipo: #bce dopo le prime 'bombe' via comunicato, tra poco parla #draghi è chiaro, come scritto più volte, che #lagarde ha se… - ilariasotis : RT @Radio1VivaVoce: Le ultime mosse di Mario #Draghi Alle 15.30 #inVivaVoce su #Radio1 con @stambur, Rino Pellino corrispondente Rai da #… -