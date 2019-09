Autostrade | Aspi blocca l’aumento dei pedaggi per altri due mesi

Autostrade per l'Italia - Cassazione accoglie ricorso su tutor : Aspi reinstalla sistema : Autostrade per l'Italia informa che la Corte di Cassazione ha ritenuto del tutto infondati i motivi per i quali la Corte di Appello di Roma.

Autostrade - Aspi riattiva i Tutor dopo il via libera della Cassazione : “Sistema operativo per il rientro dalle vacanze estive” : A breve i Tutor saranno riattivati. Ad annunciarlo è Autostrade per l’Italia che annuncia che la Corte di Cassazione ha ritenuto del tutto infondati i motivi per i quali la Corte di Appello di Roma aveva stabilito che il sistema di controllo della velocità media violasse le norme relative alla proprietà intellettuale della società Craft e dovesse essere rimosso. Aspi ha già riattivato le squadre per la reinstallazione del sistema, in modo ...