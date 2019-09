Amazzonia | non solo incendi | scoperti alberi giganteschi di 80 metri Scienziati increduli

Deforestazione - se perdiamo la battaglia in Amazzonia e in Siberia non torneremo più indietro : di Carlo Fusco La vita è un dono senza destinatario. Tuttavia la specie umana si erge da sempre a sua padrona indiscussa, in quanto unica dotata di coscienza, consacrata perciò al suo controllo. Un espediente che legittima l’uomo a farne ciò che vuole e assolve dalla colpa, in nome dell’immediato profitto. Nel 2015 la superficie del nostro pianeta era ricoperta da 3999 milioni di ettari di foresta. Nel 1990 erano 4128 milioni. Nell’arco di ...

Esiste un punto di non ritorno per l’Amazzonia? : Gli scienziati sono divisi, ma c'è chi ipotizza un momento – molto vicino – oltre il quale la deforestazione diventerà indipendente dall'uomo

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro non parteciperà all’incontro dei leader sudamericani sull’Amazzonia previsto per venerdì : Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro non parteciperà alla riunione dei leader sudamericani in programma per venerdì 6 settembre a Leticia, in Colombia, organizzata per discutere come difendere la foresta amazzonica, che nell’ultimo mese ha subito un gran numero di

Incendi Amazzonia - Bolsonaro Jr : “Non ci dobbiamo prostituire” : Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente Jair Bolsonaro e presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati brasiliana, ha detto che il suo paese non si deve “prostituire” per ottenere assistenza internazionale per la protezione ambientale dell’Amazzonia. In dichiarazioni diffuse da G1, il sito news della Globo, Eduardo Bolsonaro si e’ chiesto: “dobbiamo rimanere qui, accettando fondi per ...

Non solo Amazzonia : dalla Siberia all’Alaska anche l’estremo Nord è in fiamme : Quest'estate oltre 600 incendi hanno consumato quasi un milione di ettari di foresta in Alaska e stanno inghiottendo vaste aree boscose nel Nord del Canada. In Siberia, il fumo emesso da oltre 5 milioni di ettari devastati dal fuoco copre città e paesi

L’Amazzonia non produce il 20% dell’ossigeno - ma gli incendi sono comunque una catastrofe immensa : Benché molti personaggi illustri abbiano fatto circolare la notizia che il 20% dell'ossigeno sia prodotto dall'Amazzonia, come il presidente francese Macron e l'astronauta della NASA Scott Kelly, diversi scienziati esperti di atmosfera hanno sottolineato che questo valore è in realtà prossimo al 6%. E anche se tutta la Foresta Amazzonica dovesse bruciare non perderemmo una tale quantità di ossigeno. Nonostante ciò, i devastanti roghi in atto ...

Amazzonia - lo scempio è in atto da sempre. E non è tutta colpa di Bolsonaro : Nell’ultimo post abbiamo sviscerato le devastazioni ambientali causate dalla multinazionale Vale e le sue consociate che, con il crollo delle dighe lungo il territorio amazzonico di Minas Gerais, hanno provocato centinaia di vittime, inquinamento permanente e annientamento di specie rare – oltre alla distruzione delle fonti di acqua potabile – nei villaggi circostanti e nelle riserve indigene. Integrare per condizionare Il ...

Incendi - non solo Amazzonia : a rischio in Africa la seconda foresta pluviale del pianeta : Dopo la Siberia e l’Amazzonia, anche la foresta pluviale del bacino del Congo, la seconda più grande al mondo, rischia di essere colpita da Incendi indomabili, come già accaduto nel 2016. In meno di una settimana – dal 21 agosto – sono stati documentati oltre 6.902 Incendi in Angola e 3.395 Incendi nella vicina Repubblica Democratica del Congo, principalmente in aree coperte dalla savana, un bioma che si trova in molte zone di ...

L'Amazzonia è in fiamme? Che importa - PS4 non è mai costata così poco : Ormai le figure di spicco della politica e in generale coloro che detengono il potere vivono anche e soprattutto di social e la gestione degli account ufficiali è uno strumento sempre più importante di propaganda, di consenso e di diffusione di idee. Noi italiani lo sappiamo bene ma quest'oggi il focus non è di certo sul nostro Paese ma su una polemica nata in seguito a un tweet piuttosto particolare di Jair Bolsonaro.Con un sintetico ed ...

L'Amazzonia non è “il polmone della Terra” - non sta bruciando tutta e non è solo colpa di Bolsonaro : Roma. Con una serie di tweet feroci prima, e con alcune dichiarazioni del capo del suo staff dopo, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha fatto sapere di volere rifiutare gli oltre 22 milioni di dollari promessi dal G7 per aiutare il suo paese a combattere gli incendi che stanno colpendo l’Amaz

Non solo Amazzonia : i 10 luoghi nel mondo a rischio scomparsa (2 sono in Italia) : Non c’è soltanto l’Amazzonia tra i patrimoni naturali dell’umanità che rischiano di essere ridimensionati o addirittura di scomparire. Ecco quelli dove l’allarme è imminente

Amazzonia in fiamme - Bolsonaro vs Macron/ Rifiutati aiuti G7 - 'Non prendo lezioni' : Incendi in Amazzonia, Bolsonaro vs Macron per gli aiuti del G7. Il governo verdeoro attacca: "Non ha saputo difendere Notre Dame…"

INCENDI Amazzonia - BOLSONARO VS MACRON/ "Non ha saputo proteggere Notre Dame' : INCENDI in AMAZZONIA, BOLSONARO vs MACRON per gli aiuti del G7. Il governo verdeoro attacca: "Non ha saputo difendere Notre Dame…"

Amazzonia in fiamme - il Brasile rifiuta l’aiuto del G7. Bolsonaro contro Macron : “Non siamo colonia” : “Non possiamo accettare che un presidente, Macron, scateni attacchi irragionevoli e gratuiti sull’Amazzonia, né nasconda le sue intenzioni dietro l’idea di una “alleanza” dei paesi del G7 per “salvare” l’Amazzonia, come se fossimo una colonia o la terra di nessuno”. Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro in un tweet rifiuta così l’aiuto da 20 milioni di euro offerto dai leader del G7 ...