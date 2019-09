Xiaomi Mi Mix 2 | 2S e Mi A2 ricevono Android 10 grazie al modding

Impeccabile lo Xiaomi Mi MIX 4 : eccolo in alcune foto dal vivo : Non accennano a fermarsi i rumors riguardanti lo Xiaomi Mi MIX 4, la cui presentazione è attesa entro la fine di settembre (non c'è nulla di ufficiale a confermarlo, ma i più attenti avranno individuato in questo mese la deadline per l'evento). Come potete vedere dalle ultime anticipazioni fornite da 'slashleaks.com', il flagship non presenta il notch nel pannello frontale, e vanta cornici laterali quasi inesistenti. La parte inferiore, ...

Xiaomi Mi MIX 4 si mostra dal vivo con delle cornici quasi inesistenti : Cresce rapidamente il numero di anticipazioni legate a Xiaomi Mi MIX 4, il flagship della compagnia cinese che dovrebbe essere presentato nel corso delle prossime settimane. Oggi vi proponiamo un paio di immagini che mostrano le dimensioni delle cornici e la completa assenza di notch o fori per ospitare la fotocamera frontale. È ben visibile […] L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 si mostra dal vivo con delle cornici quasi inesistenti proviene da ...

Vorrete tutti lo Xiaomi Mi MIX 4 : di certo non ve lo lascerete scappare : Lo Xiaomi Mi MIX 4 dovrebbe realmente presentare una fotocamera principale da 108MP ed una ricarica rapida via cavo a 40 W. Come riportato da 'gizmochina.com', le indiscrezioni, che pure noi vi avevamo riportato, continuano a spingere in questa direzione. Difficile, invece, il dispositivo possa interfacciarsi con la nuova tecnologia Mi Charge Turbo, pronta al debutto con lo Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Per il resto, lo Xiaomi Mi MIX 4 dovrebbe essere ...

Nuove info su Xiaomi MI MIX 4 promettono fotocamera e display da paura : Anche se la data di lancio di Xiaomi Mi MIX 4 non è ancora nota, sembra sempre più probabile che avrà una fotocamera da 108 megapixel e un display a 90 Hz. L'articolo Nuove info su Xiaomi MI MIX 4 promettono fotocamera e display da paura proviene da TuttoAndroid.

Nuove info su Xiaomi MI MIX 4 : fotocamera da 108 megapixel e schermo a 90 Hz : Anche se la data di lancio di Xiaomi Mi MIX 4 non è ancora nota, sembra sempre più probabile che avrà una fotocamera da 108 megapixel e un display a 90 Hz. L'articolo Nuove info su Xiaomi MI MIX 4: fotocamera da 108 megapixel e schermo a 90 Hz proviene da TuttoAndroid.

Gli sconti online sono tornati per il weekend : in offerta Huawei P30 Lite - Xiaomi Mi MIX 3 - Moto G7 Plus e tanti altri : Gli sconti online sono tornati per il weekend: in offerta Xiaomi Mi MIX 3, Motorola Moto G7 Plus, Samsung Galaxy S10 Plus, Huawei P30 Pro e P30 Lite L'articolo Gli sconti online sono tornati per il weekend: in offerta Huawei P30 Lite, Xiaomi Mi MIX 3, Moto G7 Plus e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Sorpresa Xiaomi Mi MIX 4 : primo al mondo con fotocamera da 108MP - presentazione vicina : Siete pronti ad accogliere lo Xiaomi Mi MIX 4? Come riportato da 'GSMArena.com', il dispositivo dovrebbe essere svelato il prossimo 24 settembre, con a bordo Android 10 e la nuova MIUI 11. Il terminale regalerà grandi soddisfazioni agli amanti della fotografia, dal momento che si attesterà essere il primo device mobile ad integrare un sensore principale da 108MP, in accoppiata ad un sencodo obiettivo grandangolare da 16MP e ad un terzo, ...

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe sfoderare per primo il nuovo sensore da 108 megapixel di Samsung : Xiaomi Mi MIX 4 con un sensore principale da 108 megapixel? Non è affatto fantascienza: ci sono voci di corridoio che parlano che sarà proprio lui il primo smartphone a montare il nuovo sensore ISOCELL di Samsung. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe sfoderare per primo il nuovo sensore da 108 megapixel di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 4 e MIUI 11 potrebbero essere svelati in questa data : Secondo quanto riporta un blog russo, Xiaomi Mi MIX 4 e MIUI 11 saranno annunciati in Cina il 24 settembre, insieme ad altri dispositivi. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 e MIUI 11 potrebbero essere svelati in questa data proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 4 : un nuovo smartphone di fascia alta con fotocamera da 108 MP : Arrivano le prime indiscrezioni sul nuovo cellulare di Xiaomi con memoria da ben 1 TB e quattro fotocamere posteriori

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe cambiare nome e non chiamarsi così : In attesa della presentazione di Xiaomi Mi MIX 4, Xiaomi potrebbe dover scegliere un nuovo nome per questo suo prossimo smartphone di fascia alta L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe cambiare nome e non chiamarsi così proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 4 avrà specifiche tecniche da brividi - secondo questo leak : Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe avere una quadrupla fotocamera posteriore con 108 megapixel e sensore periscopico, il nuovo Qualcomm Snapdragon 855+, 12 GB di RAM, 1 TB e, udite udite, uno schermo curvo 2K secondo l'ultima fuga di notizie. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 avrà specifiche tecniche da brividi, secondo questo leak proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe sfoderare per primo il nuovo sensore da 108 megapixel di Samsung : Xiaomi Mi MIX 4 con un sensore principale da 108 megapixel? Non è affatto fantascienza: ci sono voci di corridoio che parlano che sarà proprio lui il primo smartphone a montare il nuovo sensore ISOCELL di Samsung. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe sfoderare per primo il nuovo sensore da 108 megapixel di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Lenti periscopiche per lo Xiaomi Mi MIX 4 : nuove conferme : Saranno molti ad attendere lo Xiaomi Mi MIX 4, specie adesso che diventa sempre più plausibile il device possa adottare una fotocamera periscopica. Stando a quanto riportato da '91mobiles.com', ci sarebbe un secondo brevetto registrato presso la WIPO (World Intellectual Patent Office) in cui il terminale non lascia spazio ad altre interpretazioni (il primo risaliva a qualche settimana fa). Guardando il device posteriormente vi renderete subito ...