Tutto chiarito tra Al Bano e Ucraina | non sarà più in black list

Ucraina cancella Al Bano dalla sua blacklist : “Tutto chiarito col nuovo Governo - le sue competenze sono artistiche e musicali” : Al Bano è fuori dalla blacklist stilata qualche mese fa dal Governo dell’Ucraina. L’annuncio è arrivato dall’avvocato del cantante di Cellino San Marco che si era ritrovato a sorpresa tra i nomi dei personaggi non graditi a Kiev a causa di una sua presunta vicinanza alle posizioni russe sulla questione della Crimea: “Tutto chiarito col nuovo Governo. Lo toglieranno dalla blacklist. Le sue competenze sono artistiche, ...

Al Bano fuori dalla blacklist dell'Ucraina : "Tutto chiarito col nuovo governo" : “Tutto chiarito col nuovo Governo Ucraino”: ‘toglieranno’ Al Bano “dalla blacklist”. A dichiararlo è stato l’avvocato Cristiano Magaletti, che ha seguito la vicenda per conto del cantante pugliese, ringraziando “tutta l’ambasciata Ucraina, che ci ha aiutato nel dialogo col governo Ucraino, durante le loro elezioni, per chiarire la posizione neutrale dell’artista. La posizione di ...

Crisi di governo - diretta. Conte : «Vado a dimettermi al Colle. Da Salvini crisi per interessi personali. Il caso Russia andava chiarito». Il vice premier rifarei Tutto : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo...

Basket – Hackett-Petrucci - Tutto chiarito? La comunicazione della Fip : sarà a Pinzolo come concordato : Nazionale A: Hackett al training camp di Pinzolo dal 26 luglio. Daniel si aggregherà alla squadra per l’allenamento di venerdì mattina Daniel Hackett sarà al training camp Azzurro a Pinzolo a partire, come concordato in precedenza, dal 26 luglio. L’atleta, a seguito di un colloquio avuto nel pomeriggio con il presidente Fip Giovanni Petrucci, sarà agli ordini del CT Meo Sacchetti per la sessione mattutina di venerdì.L'articolo Basket ...

Sea Watch - Rackete 4 ore dai pm : ho chiarito Tutto : E' stata accolta all'uscita del tribunale di Agrigento con applausi e cori: "Brava Carola, brava". Nelle precedenti 4 ore, il comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete, era stata interrogata dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dai pm Alessandra Russo e Cecilia Baravelli in quanto indagata - in un primo fascicolo d'inchiesta aperto a suo carico - per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per disobbedienza a nave da ...

Migranti : Rackete quattro ore dal pm - 'Chiarito Tutto - Ue si faccio carico profughi'/Adnkronos : Agrigento, 18 lug. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - E' arrivata a piedi, maglia lunga nera di cotone e pantalone nero, accompagnata dai suoi legali e, senza parlare con nessuno, è salita al quinto piano del Tribunale di Agrigento dove l'attendeva il Procuratore aggiunto Salvatore Vell

Migranti : Rackete quattro ore dal pm - ‘Chiarito Tutto - Ue si faccio carico profughi’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Poi riprende la parola Carola Rackete, che alla domanda su cosa pensi del ministro dell’interno, si limita a dire: “Niente, proprio niente…”. Ma altre domande non sono ammesse. Il suo legale, invece, risponde ai cronisti e spiega che adesso “Carola è libera, non è stato convalidato alcun arresto, se vuole tornare in Germania può farlo”. E aggiunge: “Lei non è più capitana della ...