Su TripAdvisor una recensione su 7 è falsa L' accusa dai consumatori inglesi

Fonte : agi

(Di giovedì 12 settembre 2019) Su TripAdvisor unasu sette è: questa l'lanciata al colosso del turismo da Which?Travel, associazione britannica di. Come riporta la Cnn, la piattaforma delle recensioni rappresenterebbe una trappola per i viaggiatori ingannati dalle opinioni costruite ad arte per attirare clienti. In particolare, l'associazione diTripAdvisor di aver assegnato un punteggio alto ad alberghi che non lo meritano a causa di valutazioni pilotate. In totale 247.277 recensioni son passate al setaccio di Which?Travel. "L'incapacità di TripAdvisor di bloccare le recensioni false e di agire con forza contro gli hotel che abusano del sistema rischiano di fuorviare milioni di viaggiatori e potenzialmente rovinare le loro vacanze", ha affermato Naomi Leach di Which?Travel. Dallo studio è emerso che soprattutto in Medio Oriente gli hotel vantano delle 5 stelle ...

