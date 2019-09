Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 12 settembre 2019) A quanto si apprende da fonti dell'esecutivo, si andrebbeuno slittamento ad altro Consiglio dei ministri, dal momento che non sarebbe pronta la lista dei partiti. All’ordine del giorno del Cdm in programma alle 15 non compare la nomina dei

Agenzia_Ansa : Braccio di ferro sui sottosegretari, si va verso uno slittamento #governo #ANSA - 24notizieItalia : Sottosegretari, verso il rinvio delle nomine - maradefa : RT @Agenzia_Ansa: Braccio di ferro sui sottosegretari, si va verso uno slittamento #governo #ANSA -